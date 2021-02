Partitionieren mit Festplattendienstprogramm nicht möglich? So reparierst du deine Festplatte am Mac

Aber was kann man tun, wenn sowohl das Partitionieren als auch das Reparieren nicht korrekt funktioniert? Nachdem wir den Fehler „Exit-Code für Dateisystemprüfung lautet 8“ angezeigt bekommen haben, wollten wir es natürlich genauer wissen und die Mac-Festplatte reparieren.

In manchen Fällen hilft auch das Festplattendienstprogramm einfach nicht mehr weiter. In unserem Fall wollten wir die Macintosh HD nachträglich partitionieren. Dabei stießen wir stets auf den Fehler „Exit-Code für Dateisystemprüfung lautet 8“. Auch eine Reparatur über die "Erste Hilfe"-Funktion war leider nicht möglich. Daher konnte uns nur noch der Single User Mode und das Command Line Tool „fsck“ helfen. Dieses ist standardmäßig auf jedem Mac vorinstalliert und nur über einen Command-Line-Befehl abrufbar. Es klingt allerdings komplizierter, als es in Wahrheit ist.

Die Festplatte ohne das Festplattendienstprogramm reparieren

Schritt 1: Starte deinen Mac im Single User Mode. Vollführe dazu einen Neustart und halte dabei die Befehlstaste (cmd) + (s) gleichzeitig gedrückt, bis sich auf dem schwarzen Bildschirm ein weißer Textcode aufbaut.

Schritt 2: Warte, bis die Boot-Sequenz beendet ist. Dies erkennst du an dem Hashtag-Zeichen (Raute) #. Gib nun folgenden Befehl ein:

fsck -fy

Schritt 3: Es kann einen Moment dauern, bis der Vorgang beendet ist. Wenn du am Ende „File System was modified" liest, dann gib noch mal den Befehl „fsck - fy“ ein und bestätige wieder mit der Enter-Taste. Erst wenn du die Nachricht „The volume [Name] appears to be OK“ liest, ist die Festplatte wieder repariert.

Schritt 4: Um zum normalen Betrieb zurückzukehren, gibst du den Befehl „reboot“ ein.

Nachdem Neustart sollte du problemlos die Festplatte beziehungsweise SSD mit dem Festplattendienstprogramm partitionieren können.

