Pages am Mac: So verwenden Sie tief- oder hochgestellten Text

In manchen Dokumenten ist es notwendig, dass Zeichen hoch- oder tiefgestellt werden. Doch wie funktioniert das am Mac – speziell in Pages? Die Anpassungen hierfür sind schnell erklärt und können anschließend sogar direkt in Apples TextEdit-App übernommen werden.

So stellen Sie Zeichen in Pages hoch oder tief

Wenn Sie gerade an einem Dokument in Pages arbeiten, können Sie nun die Zeichen mit dem Mauszeiger auswählen oder zur der Stelle springen, an der Sie den Text hoch- beziehungsweise tiefstellen wollen. Klicken Sie anschließend in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf den Punkt „Format“. Wählen Sie in dem Menü zuerst „Schrift“ und dann „Schriftlinie“ aus. Jetzt können Sie sich entscheiden, ob die Zeichen hoch- oder tiefgestellt werden sollen.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, dass Sie die Schriftlinie nach dem Hoch-/Tiefstellen wieder zurück auf „Standard“ setzen müssen, um wie gewohnt weiterschreiben zu können.

Übrigens lassen sich die Zeichen auch per Tastenkombination hoch- beziehungsweise tiefstellen:

Text hochstellen: Befehlstaste (cmd) + Steuertaste (crtl) + (+)

Text tiefstellen: Befehlstaste (cmd) + Steuertaste (crtl) + (-)

Betätigt man die Tastenkombination ein weiteres Mal, dann wird wieder die standardmäßige Schriftlinie verwendet.



