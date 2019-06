12.06.2019 - 17:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Eigentlich vertragen sich Apple und Microsoft mittlerweile sehr gut und pflegen ein gesundes Wettbewerbsverhältnis. Doch in einem wichtigen Punkt gibt es nach wie vor Probleme - bei E-Mails. So kommt es immer wieder vor das Mac-Nutzer E-Mails mit einem winmail.dat-Anhang erhalten, den sie partout nicht öffnen können. Das Problem lässt sich dennoch auf verschiedene Arten und ohne zusätzliche Software umgehen.

Bevor wir Ihnen zwei mögliche Wege zum Öffnen von Winmail.dat-Dateien zeigen, möchten wir Ihnen erklären, worum es sich dabei überhaupt handelt. Winmail.dat-Dateien werden üblicherweise von Microsoft Outlook oder Microsoft Exchange beim Versenden von Mails generiert. Diese unglücklichen Dateien sind keine Seltenheit und landen immer wieder in den Postfächern von Mail-Nutzern.

Die Dateien lassen dabei in zwei Grundtypen unterscheiden. Zum einen handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um speziell formatierte Text, sogenannte RTF-Dateien. Beispiele hierfür sind etwa HTML-Signaturen oder Visitenkarten. Auf der anderen Seite kommt es auch manchmal bei dem Versand von Kalendereinladungen, Word-Dokumenten oder anderen Dateien vor, dass das E-Mail-Programm fälschlicherweise eine Winmail.dat-Datei generiert. Der Unterschied ist für das Öffnen besonders wichtig. Genauso sollte man den Absender und dessen Absichten kennen, um die Datei für die erste Methode korrekt zu identifizieren.

Öffnen Sie eine Winmail.dat-Datei als möglichen Dateityp

Wenn Sie wissen, welchen Dateityp Ihnen der Absender übermitteln wollte, dann lässt sich das Problem mit dem Öffnen sehr schnell beheben. Etwa im Text kann ein entsprechender Hinweis stecken: "ich habe dir den Text in ein Word-Dokument gepackt".

Öffnen Sie den Finder und klicken in der Menüleiste auf „Finder > Einstellungen“. Wählen Sie den Reiter „Erweitert“ aus und setzen Sie den Haken bei „Alle Dateinamensuffixe einblenden“.

(Bild: Screenshot)

Jetzt öffnen Sie die E-Mail mit der Winmail.dat-Datei. Rechtsklicken Sie auf die Datei und klicken dann auf „Anhang sichern“. Im folgenden Fenster wird Ihnen der Dateiname eingeblendet. Ersetzen Sie nun „.dat“ durch den richtigen Dateitypen (oftmals .rtf, .docx, .doc oder pdf). Klicken Sie auf „Sichern“ und öffnen Sie dann die Datei wie gewohnt.

(Bild: Screenshot)

Alternativ dazu können Sie die Winmail.dat-Datei auch einfach auf Ihrem Mac speichern. Rechtsklicken Sie auf die Datei und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Informationen“ aus. Jetzt sehen Sie zahlreiche Details der Datei. Unter anderem wird Ihnen der Name und Suffix angezeigt. Ändern Sie letzteren in den korrekten Dateitypen, um die Datei öffnen zu können.

(Bild: Screenshot)

Öffnen Sie eine Winmail.dat-Datei per Weiterleitung

Im ersten Augenblick hört sich die Überschrift natürlich merkwürdig an, aber dennoch ist diese Methode sehr einfach und genauso sinnvoll, wenn man den genauen Dateitypen der Winmail.dat nicht kennt. Alles was Sie dazu benötigen, ist ein Gmail-Konto. Der Webdienst hat nämlich kein Problem im Umgang mit Winmail.dat-Dateien und identifiziert sie fast immer richtig.

Rechtsklicken Sie also auf die E-Mail mit dem Winmail-Anhang in Mail und wählen dann aus dem Kontextmenü „Weiterleiten“ aus. Geben Sie nun Ihre Gmail-E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf den kleinen Papierflieger zum Senden der E-Mail. Öffnen Sie jetzt Ihren Browser und gehen Sie auf die Webseite von Gmail. Ihre E-Mail sollte schon für Sie bereitliegen. Öffnen Sie sie und sehen Sie nach, was sicher hinter der Winmail.dat-Datei versteckt.

