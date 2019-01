18.01.2019 - 14:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



18.01.2019 - 14:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In Ihrer iMessage-Gruppe befindet sich ein Teilnehmer, der sich nicht benehmen kann oder eigentlich gar nicht in die Gruppe gehört? Dann haben Sie mehrere Möglichkeiten: Sie können die Gruppe verlassen oder neu gründen. Alternativ dazu gibt Ihnen Apple eine weitere Option. Sie können den Teilnehmer nämlich auch mit wenigen Handgriffen aus der Gruppe schmeißen – eine Option, die andere Messaging-Apps nicht immer anbieten.

In den meisten Messaging-Apps können Sie nicht so einfach einen Teilnehmer aus der Gruppe entfernen. In vielen Fällen bleibt Ihnen nur Möglichkeit, dass Sie Ihn freundlich aus der Gruppe bitten oder dass Sie eine neue Gruppe ohne den Störenfried erstellen. iMessage gibt Ihnen eine weitere Option. Sie können hier einen oder mehrere Teilnehmer auch einfach aus der Gruppe entfernen und umgehen somit die anderen beiden Varianten. Das größte Problem hierbei ist allerdings, dass viele Nutzer gar nichts von dieser Möglichkeit wissen, da Apple sie unnötig kompliziert versteckt hat.

iMessage: Gruppenteilnehmer entfernen

Um nun einen Teilnehmer zu entfernen, gibt es eine etwas versteckte Möglichkeit. Rufen Sie dazu zunächst die Nachrichten-App auf und wählen Sie dann den entsprechenden Gruppenchat aus. Tippen Sie nun am oberen Rand auf die kleinen Avatare und dann auf das Icon „Info“. Danach befinden Sie sich in den Gruppeneinstellung. Hier sehen Sie Freigaben, können den Gruppennamen bearbeiten, Hinweise ein- oder ausblenden, den Standort teilen oder neue Teilnehmer hinzufügen. Die Option zum Entfernen ist hingegen nicht sofort ersichtlich. Wischen Sie dazu auf dem Teilnehmer von rechts nach links, um den roten „Entfernen“-Button zu offenbaren, den Sie nun antippen können.

Kurzfassung:

Nachrichten-App öffnen

Gruppe auswählen

Gruppennamen antippen und „Info“ auswählen

Auf dem Teilnehmernamen nach links wischen und auf „Entfernen“ tippen

