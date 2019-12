So verwenden Sie den neuen Nachtmodus am iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max)

So verwenden Sie den Nachtmodus richtig

Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen sind die neuen iPhone-Modelle besser geworden. Apple integrierte dazu einen Nachtmodus, um bei schwacher Beleuchtung mehr Details festzuhalten und hellere Ergebnisse zu erzielen. Bei wenig Licht schaltet sich der Modus automatisch ein. Dies erkennen Sie an einem gelben Mond-Symbol mit einer Zeitangabe. Ein Tipp darauf schaltet den Modus auch manuell ein und Sie können oberhalb des Auslösers die Belichtungszeit anpassen. Je nach verfügbaren Licht liegt diese zwischen 1 und 30 Sekunden. Oftmals zeigt Ihnen die App auch eine empfohlene Zeit an. Tippen Sie anschließend auf den Auslöser und versuchen Sie die Kamera still zu halten, bis der Timer auf null heruntergezählt hat.



