22.05.2019 - 16:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die Apple Watch hat im Laufe der Jahre viele neue und vor allem praktische Funktionen erhalten. Mit watchOS 5 änderte Apple einige der Musik-Funktionen und führte zusätzliche eine Podcast-App ein. Damit können Sie nun Musik und Podcasts hören, auch wenn das iPhone nicht in der Nähe ist - Bluetooth-Kopfhörer vorausgesetzt. Wir möchten Ihnen jedoch zeigen, wie Sie bereits mit wenigen Handgriffen Ihre Musik sowie Podcasts auf die Uhr übertragen können.

Musik vom iPhone auf die Apple Watch übertragen – So geht's

Das Übertragen von Musik war bisher ein komplizierter aber dennoch beschränkter Prozess. In watchOS 5 vereinfachte Apple die Funktion und erlaubt Apple-Music-Nutzer sogar, dass bestimmte Mixe automatisch übertragen werden. So haben Sie sowohl Ihre Lieblingsmusik als auch angesagte Songs aus Apple Music stets dabei. Beachten Sie aber, dass Musik nur übertragen wird, wenn die Apple Watch am Strom angeschlossen ist und sich das iPhone in der Nähe befindet.

Um die Funktion nun zu aktivieren, öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone und wählen den Reiter „Meine Uhr“ aus. Danach tippen Sie auf „Musik“. Unter „Automatisch hinzufügen“ finden Sie diverse Mixe, die ständig aktualisiert werden, wenn Sie dies wünschen. Ziehen Sie einfach den Regler neben Ihren Favoriten nach rechts und schon bleibt die Playlist auf dem neuesten Stand.

Podcasts auf die Apple Watch übertragen

Laut Apple werden standardmäßig alle Podcast-Abos aus „Jetzt hören“ auf die Apple Watch übertragen, während die Watch geladen wird und das iPhone in der Nähe ist. Dabei werden abgespielte Folgen automatisch entfernt, während neue Folgen wieder übertragen werden. Sollten Sie nur bestimmte Podcasts auf die Apple Watch übertragen wollen, öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone und wählen Sie den Reiter „Meine Uhr“ aus. Tippen Sie danach auf „Podcasts“. Ein Tipp auf „Angepasst“ zeigt Ihnen alle Ihre Podcast-Abos an. Ziehen Sie den Regler hinter den gewünschten Podcasts nach rechts, damit diese zukünftig auf die Watch übertragen werden.

