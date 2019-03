iPad Pro mit Smart Keyboard (Bild: Apple)

Trick 17: Multitasking am iPad Pro via Spotlight beschleunigen. Wir erklären Ihnen, wie Sie am iPad schneller zum Ziel kommen. Vermutlich haben Sie die Spotlight-Suche in iOS schon einmal genutzt. Einziger Haken bislang: Sie benötigen eine Tastatur. Allerdings brauchen Sie nicht zwingend eine von Apple, sondern es darf auch eine Bluetooth-Tastatur sein.

Apple hat so wunderbare Videos erstellt, in denen es zum Beispiel zeigt, wie Sie innerhalb einer App am unteren Bildschirmrand von unten nach oben wischen, dann die Datei-App aus dem Dock in den geteilten Bildschirm ziehen. Dies ist zumindest ein Video, an das ich mich erinnere. Doch Multitasking über das Dock ist eher träge. Sie warten in vielen Fällen auf die Animationen und können sich außerdem nicht immer sicher sein, ob Sie das App-Symbol richtig erwischt haben.

Mit Spotlight am iPad Multitasking beschleunigen

Sie können am iPad maximal drei Apps mehr oder minder gleichzeitig verwenden. Zwei über den geteilten Bildschirm, und eine dritte noch als schwebendes Fenster darüber.

Öffnen Sie, um die Prozedur zu probieren, eine beliebige App, zum Beispiel Pages. Tippen Sie CMD + Leertaste gleichzeitig. Es öffnet sich die Spotlightsuche.

Spotlightsuche am iPad Pro (Bild: Screenshot)

Geben Sie in der Spotlightsuche den Namen einer anderen App an. Tippen Sie auf das App-Symbol und ziehen es mit dem Finger nach unten. Die Spotlightsuche verschwindet automatisch, und Sie können sich entscheiden, ob Sie die App links oder rechts von Ihrem aktuellen Programmfenster ablegen möchten. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 noch einmal und ziehen noch ein App-Fenster, zum Beispiel von Netflix an die Stelle des „Trennbalkens“ zwischen beiden bereits geöffneten Apps. Dann wird die dritte App als schwebendes Fenster geöffnet. Sie können allerdings auch das App-Symbol einfach in eines der vorhandenen Fenster ziehen, dann wird dasjenige ersetzt.

Multitasking mit geteilten Fenstern am iPad Pro (Bild: Screenshot)

Anzeige