Mit diesen beiden Tipps erhalten Sie mehr Übersicht in der Notizen-App am iPhone & iPad

Checkliste automatisch ordnen

Abseits der Erinnerungen-App können Sie seit einiger Zeit auch in der Notizen-App eigene Checklisten anlegen, die sich abhaken lassen und nicht gleich verschwinden. Mit dem jüngsten Update können Sie diese besser ordnen oder gar ordnen lassen. Wenn Sie Ihren Finger auf das Checklisten-Symbol vor einem Punkt gedrückt halten, können Sie die Auswahl beliebig innerhalb der Notiz verschieben. Alternativ dazu bietet Apple eine automatisierte Variante an, wenn Sie nach dem Update einen Punkt abhaken. Sollte der Vorschlag nicht erscheinen, rufen Sie die Einstellungen auf und wählen Sie den Eintrag „Notizen“ aus. Tippen Sie dann auf „Markierte Einträge sortieren“ und wählen Sie „automatisch“ aus, um die Funktion zu aktivieren.

Die neue Galerieansicht

Die Notizen-App erhielt auch mit iOS 13 wieder neue Funktionen, die Ihnen die Verwaltung, den Schutz und das Verarbeiten Ihrer Notizen vereinfachen. In diesem Jahr spendierte Apple der App eine neue Ansicht, sodass Sie nicht nur auf die Listenansicht vertrauen müssen. In Ihren Ordnern finden Sie dazu das neue Galerie-Symbol. Apples versteckt dieses jedoch. Wischen Sie daher von oben nach unten, um sich die Suchleiste sowie das neue Icon anzeigen zu lassen. Ein Tipp auf das Symbol zeigt Ihnen sämtliche Notizen mit Vorschau an, damit Sie auch Zeichnungen und Bilder sehen können.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 842,06€

Mehr zu diesen Themen: