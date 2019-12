macOS Catalina: So nutzen Sie die Schnellaktionen im Finder

So aktivieren Sie die Schnellaktionen am Mac

Das Bearbeiten von Fotos, Videos und Audiodateien ist seit macOS Mojave leichter. Apple erlaubt nun den schnellen Zugriff auf verschiedene Bearbeitungsoptionen, ohne dass eine spezielle App geöffnet werden muss. Diese Quick Actions lassen ganz leicht anzeigen. Klicken Sie dazu im Finder in der Menüleiste auf „Darstellung“ und aktivieren Sie die Option „Vorschau einblenden“. Alternativ dazu können Sie die Funktion auch aktivieren, indem Sie Shift + Befehlstaste (cmd) + (p) auf Ihrer Tastatur drücken.

Schnellaktionen verwenden

Die Anwendung der neuen Funktion ist denkbar einfach gestaltet. Tippen Sie dazu auf eine Mediendatei. Rechts unter der Vorschau sehen Sie nun Typ-abhängige Optionen, die Ihnen im Umgang mit der gewählten Datei helfen können. Bilder können Sie auf diese Weise etwa schnell drehen, Markierungen vornehmen oder gar mehrere Aufnahmen zu einer PDF zusammenfassen.

Individuelles anpassen der Schnellaktionen

Bei den angezeigten Optionen enden Ihre Möglichkeiten jedoch noch nicht. Ein individuelle Anpassung ist ebenfalls noch möglich. Mittels Klick auf den Button „Mehr“ können Sie weitere Anpassungen aktivieren, die Sie dann per Schnellzugriff erreichen. Klicken Sie dazu auf „Anpassen“ und gelangen Sie so in die Erweiterungen. In der Seitenleiste wählen Sie jetzt „Finder“ aus und setzen dann im rechten Feld Haken vor Optionen, die Sie gerne nutzen möchten.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 842,06€

Mehr zu diesen Themen: