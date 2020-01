macOS Catalina: So legen Akzentfarben für Ihre Menüs fest

Apple schützt seit Jahren seine Betriebssysteme vor „unerlaubten“ Aktionen und verhindert damit in vielen Fällen auch eine Individualisierung der Bedienoberfläche. Seit macOS Mojave ließ das Unternehmen die Regel ein wenig lockern. Neben dem neuen dunklen Erscheinungsbild führt Apple nämlich neue Akzentfarben ein. Als Akzentfarben werden die Farben von Menüs, Popups, Auswahlfeldern und vielen mehr bezeichnet. Dadurch kann das System zukünftig etwas besser individualisiert werden. Zu den beiden bekannten Farben – Blau und Graphit – haben sich nun sechs weitere Farben hinzugesellt: Lila, Rosa, Rot, Orange, Gelb und Grün.

So ändern Sie die Akzentfarben unter macOS Mojave

Neben dem Dark Mode gibt es eine weitere neue Option, die Sie in den Systemeinstellungen Ihres Mac-Computers finden können. Um eine der neuen Farben zu aktivieren. klicken Sie zunächst in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen Sie den Eintrag „Systemeinstellungen“ aus. Im Unterpunkt „Allgemein“ finden Sie unter dem Erscheinungsbild die verschiedenen Akzentfarben. Wählen eine Option aus und diese wird sofort an Ihre Wünsche angepasst.

