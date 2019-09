27.09.2019 - 17:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bei Apple fließt mit jedem größerem Softwareupdate viel Energie in neue Funktionen und die Systemoptimierung. Dabei kommen auch Bedienungshilfen für Menschen mit Behinderungen meist nicht zu kurz. Auch in macOS Catalina führt man wieder diverse Vereinfachungen wie eine umfassende Sprachsteuerung oder praktischen Textfunktionen ein. Der schwebende Text dürfte dabei für Menschen mit Sehschwächen besonders hilfreich sein.

Schwebender Text: Neue Bedienungshilfe für Menschen mit Sehbehinderung

Seit Jahren arbeitet Apple an Bedienungshilfen, die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen helfen sollen. Mit macOS führt man „schwebende Texte“ ein. Konkret bedeutet das, dass Sie mit dem Cursor über einen Text fahren können, um diesen mit einem einfachen Tastendruck in einer vergrößerten Ansicht hervorgehoben zu sehen. Bei der Vergrößerung bleibt es jedoch nicht. Sie können Textfarbe, Hintergrund und mehr an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

So aktivieren Sie den „Schwebenden Text“ in macOS Catalina

Klicken Sie auf das Apple-Logo in der Menüleiste und wählen Sie „Systemeinstellungen“ aus. Anschließend klicken Sie auf „Bedienungshilfen“ und dann in der Seitenleiste auf „Zoomen“. Setzen Sie nun einen Haken vor „Schwebenden Text aktivieren“. Welche Taste Sie nun zur Aktivierung drücken müssen, wird Ihnen darunter angezeigt. Mittels Klick auf „Optionen“ können Sie sich allerdings auch zwischen der Befehlstaste, Wahltaste und crtl-Taste entscheiden.

In den Optionen können Sie zudem die Schriftgröße und -art für den schwebenden Text festlegen. Klicken Sie auf „Farben“ können Sie auch die „Textfarbe“, „Farbe für Einfügemarke“, „Hintergrundfarbe“, „Randfarbe“ sowie die „Auswahlfarbe für Elemente“ anpassen. Sobald Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“ und können die Systemeinstellungen wieder verlassen.

(Bild: Screenshot)

