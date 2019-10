macOS Catalina: So spiegeln Sie Ihren Mac mit Sidecar auf iPad

iPad als gespiegelter Mac-Schreibtisch

Sidecar erlaubt die Nutzung des iPad als Mac-Display mit einer Entfernung von bis zu 10 Metern. Dadurch können Sie Ihre Arbeit etwa vom iMac auch auf die Couch mitnehmen – mit dem Apple Pencil als Mausersatz. Bei dieser Anwendung lohnt es sich, die Bildschirminhalte vom Mac auf Ihr iPad zu spiegeln. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das AirPlay-Symbol und wählen Sie „Mit integriertem Retina-Display synchronisieren“ aus.

Auf zweitem Display zoomen

Die Sidecar-Funktion verwandelt das iPad in ein zweites Display für Ihren Mac. Dies birgt Vorteile wie den gleichzeitigen Blick auf mehrere Apps. In macOS Catalina führt Apple eine weitere Hilfe ein, die Sie etwa bei Präsentationen unterstützt. So lässt sich nämlich das zweite Display als gezoomte Version Ihres Hauptbildschirms einrichten, sodass Sie sowohl die volle Übersicht haben als auch auf Details achten können.

Klicken Sie in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen Sie „Systemeinstellungen“ aus. Rufen Sie „Bedienungshilfen“ auf und wählen Sie in der Seitenleiste „Zoomen“. Setzen Sie einen Haken vor „Tastaturkurzbefehle zum Zoomen verwenden“, wählen Sie als Stil „Vollbildmodus“ und klicken Sie auf „Monitor auswählen“. Wählen Sie das Display aus, auf dem Sie die Zoomansicht sehen möchten. Danach klicken Sie auf „Fertig“. Mit [alt]+[cmd]+[8] deaktivieren und aktivieren Sie die Funktion.

