(Bild: Elgato)

Ein Dock für viele Anschlussmöglichkeiten

Wer Peripheriegeräte wie externe Laufwerke oder Monitore mit aktuellen Apple-Notebooks verwenden möchte, muss in Adapter oder ein Dock investieren. Eine Empfehlung ist das schlanke Thunderbolt Dock 3 von Elgato. Das MacBook wird per beiliegendem USB-C-Kabel angeschlossen, welches das Notebook per Netzteil mit 85 Watt lädt; USB-C-Zubehör wird mit bis zu 15 Watt versorgt. So verkabelt eröffnen sich zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. An der Vorderseite des Docks stehen Ein- und Ausgänge für Kopfhörer und Mikrofon, sowie ein USB-Anschluss (Typ A) zur Verfügung. Auf der Rückseite zwei weitere Typ-A-Anschlüsse, Gigbit-Ethernet, ein zweiter USB-C-/Thunderbolt-3- sowie ein DisplayPort-Anschluss. Ein Alleinstellungsmerkmal des hochwertig verarbeiteten Docks ist eine Software, mit der man verbundene Speichermedien sicher auswerfen kann.

Preis: 300 Euro, Web: www.elgato.com