14.05.2019 - 08:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Zwar bietet Apple mittlerweile mit der Notiz-App und den neuen Checklisten eine gute Alternative zur Erinnerungs-App, aber viele Funktionen fehlen hier und zudem kann das Erstellen einer Checkliste etwas mühsamer sein. In vielen Fällen lohnt sich daher der Einsatz von Erinnerungen. Was machen Sie jedoch mit verbliebenen Listen, bei denen sämtliche Punkte abgehakt sind? Löschen ist hier natürlich ein übliche Alternative, aber leider versteckt Apple die Funktion.

Langsam aber sicher geht es auf die WWDC 2019 zu. Auf Apples alljährlicher Entwicklerkonferenz wird einmal mehr eine neue Version von iOS vorgestellt. Bei iOS 13 soll es laut einigen Insidern viele Neuerungen geben. Dabei hoffen wir, dass unter anderem auch die „Erinnerungen“ eine entsprechende Aktualisierung erhalten und mit einigen Anpassungen bedacht wird. Während man nämlich in vielen Apps Einträge mit einem einfachen Wisch von rechts nach links löschen kann, ist dies in Apples Checklisten-App nicht der Fall. Hier geht es leider etwas umständlicher zu.

Listen entfernen - So geht's

In der Erinnerungen-App können Sie nicht ganz so einfach eine nicht mehr benötigte Liste löschen. Vielmehr müssen Sie hier einen kleinen Umweg beschreiten, um ans Ziel zu kommen. Öffnen Sie zunächst die Applikation und wählen Sie dann eine Liste aus. Tippen Sie nun oben rechts auf „Bearbeiten“. Es wird Ihnen jetzt am unteren Ende die Option „Liste löschen“ angezeigt. Tippen Sie sie an und bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut. Schon wird die Liste aus Erinnerungen entfernt.

Kurzfassung:

„Erinnerungen“ öffnen

Beliebige Liste aufrufen

„Bearbeiten“ antippen

„Liste löschen“ auswählen und bestätigen

