So legen Sie fest, wer Ihren HomePod per iOS-Gerät verwenden kann

Apples HomePod kann aktuell noch keine zwei oder mehr Personen an der Stimme erkennen. Dadurch kann jede Person in der Nähe, den Smart Speaker auch via Spracheingabe nutzen. Bei der Verwendung via iOS-Gerät ist Apple deutlich restriktiver und gibt dem Besitzer einige Möglichkeiten an die Hand, damit beispielsweise nur bestimmte Nutzer eine Wiedergabe starten können.

So ändern Sie die Zugriffsfreigabe für den HomePod

Apple hat in die Home-App eine Option integriert, die Ihnen die Freigabe von AirPlay-Lautsprechern für andere Nutzer ermöglicht. Dies betrifft natürlich auch den HomePod. Damit kein Fremder vor Ihrem Haus die Wiedergabe starten kann, sollten Sie einen Blick in die Einstellungen werfen.

Öffnen Sie dazu zunächst die Home-App auf einem Ihrer iOS-Geräte. Wählen Sie den Reiter „Zuhause“ aus und tippen Sie dann oben links auf das Symbol mit dem Haus. In den Hauseinstellungen können Sie die Steuerzentrale sehen, Personen einladen, Notizen hinzufügen, das Hintergrundbild ändern oder auch die Lautsprecherfreigabe konfigurieren. Tippen Sie dazu auf „Zugriff erlauben“. Ihnen werden nun vier Optionen angeboten:

Allen: Jeder in der Nähe des HomePod kann den Smart Speaker nutzen. Diese Option ist, wenn überhaupt, nur in Kombination mit „Passwort erforderlich“ empfehlenswert. Ohne zusätzlichen Schutz sollten Sie die Option nicht wählen.

Allen im selben Netzwerk: Jeder, der sich in Ihrem Netzwerk befindet, darf auch Audioinhalte auf dem HomePod oder anderen AirPlay-Lautsprechern wiedergeben

Nur Personen in diesem Zuhause: Mit dieser Optionen können nur in Ihren Haushalt eingeladene Personen auf den HomePod oder andere AirPlay-2-Geräte zugreifen.

Passwort erforderlich: Jede der oben genannten Optionen lässt sich auch mit einem Passwortschutz kombinieren, sodass Sie die Freigabe Ihrer AirPlay-Lautsprecher noch gezielter erteilen können.

