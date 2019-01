29.01.2019 - 10:13 Uhr Geschrieben von Holger Sparr

Zwar lässt Apple das Karten-Programm selbst unverändert in macOS Mojave, unternimmt aber Anstrengungen zur Optimierung des Kartenmaterials und der Details. Die kommen aber vorerst nur in den USA an und werden erst zu einem späteren Zeitpunkt auch in Deutschland und anderswo eingeführt. Wir zeigen Ihnen darüber hinaus, wie Sie eine Route vom Mac ans iPhone übergeben und dass Sie 3D-Ansichten am Mac besonders gut anschauen können.



Die Karten-App soll sukzessive mehr Details bekommen (Bild: CC0)

Ohne das iPhone gäbe es Apples Karten-Programm mit Sicherheit nicht, denn es sind vor allem die Smartphone-Nutzer, die einen zuverlässigen Kartendienst mit Navigation brauchen. Apple entwickelte selbst einen Kartendienst und konnte so unter anderem auch ein Programm für das macOS entwickeln. Doch anfangs hagelte es Kritik aus der Anwenderschaft für nicht immer sehr detailreiche Karten und teils falsche Routen.

Die gröbsten Schwachstellen hat Apple längst beseitigt, und die Karten-App unter iOS leistet nicht weniger als die Konkurrenz. Auch das macOS-Programm hat seine Nützlichkeit bewiesen und ermöglicht sehr schnell das Nachschlagen einer Adresse oder das Planen einer Route, die direkt ans iPhone übergeben werden kann.

Fürs Erste kommen nur Amerikaner in den Genuss verbesserter Karten. Europäer müssen wohl noch eine Weile mit der gewohnten Version klarkommen. (Bild: Screenshot)

Bessere Daten

Das Karten-Programm selbst bleibt vom Systemupdate unberührt, aber dennoch will Apple bei der Qualität des Kartenmaterials nachlegen. Bislang musste Apple noch einiges an Daten zukaufen, zukünftig will Apple autark werden und damit auch dafür sorgen, dass die Karten stets aktuell bleiben. Und die Karten sollen deutlich mehr Details als bisher enthalten. Allerdings wird man das neue Kartenmaterial erst mal nur in Nordkalifornien, im Laufe des Jahres 2019 dann in den ganzen USA finden – wann auch Europäer bessere Karten bekommen, wird sich wohl erst später zeigen.

Geodaten Apple gewinnt einen Teil seiner Kartendaten selbst, kauft aber auch welche zu, vor allem von TomTom, aber auch von anderen.

Workshop: Routen planen, ans iPhone übergeben und 3D-Ansicht nutzen