17.01.2019 - 09:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



17.01.2019 - 09:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der iMac hat die Power-Taste an der Gehäuserückseite und lange Zeit war diese auch bei den meisten MacBook-Modellen in der oberen rechten Ecke der Tastatur zu finden. Vor wenigen Generationen hat Apple jedoch damit begonnen, die Taste nicht mehr speziell zu kennzeichnen. Dies hat unterschiedliche Gründe, sodass von einigen Nutzern angenommen werden kann, dass es ein Fehler ist, wenn jede Taste das MacBook Pro startet. Ist es aber nicht.

Die Power-Taste stirbt aus. Am iPhone heißt sie mittlerweile Seitentaste wie bei der Apple Watch. Auch das iPad machte kürzlich diese Wende mit. Daneben haben auch die verschiedenen MacBook-Modelle mit dem Fehlen zu kämpfen. Traditionell verbaute Apple in der Funktionsleiste der Tastatur einen separaten Button zum Ein- und Ausschalten. Mit der Einführung von Touch ID fiel diese jedoch der Schere zum Opfer. Statt einer Extra-Taste wurde sowohl der Touch-ID-Button als auch die Touch Bar als Einschalter umfunktioniert und stiftet dabei bei Ein- und Umsteigern Verwirrung wie sich aus verschiedenen Foren (via MacRumors Forum) entnehmen lässt, sodass diese es unter Umständen für einen Fehler halten könnten, wenn jede Taste das MacBook Pro startet. Doch Apple integrierte in neuere MacBook-Pro-Modelle gleich mehrere Power-Buttons und gibt dazu auf der Supportseite umfangreiche Informationen

Stetige Veränderung der Funktionen

Der Mac mini, der iMac, der iMac Pro und auch der Mac Pro verfügen als letzte Macs noch über eine Power-Taste. Bei den verschiedenen MacBook-Modellen sieht dies hingegen anders aus und ist abhängig vom Gerät und Modelljahr. Bei älteren Modellen mit Funktionstasten finden Sie die Taste noch immer am oberen rechten Rand der Tastatur. Bei dem neuesten MacBook Air ist dort jedoch der Touch-ID-Sensor, der diese Aufgabe jedoch ebenfalls übernimmt.

Wird hingegen ein MacBook Pro aus 2016( oder neuer) mit Touch Bar verwendet, dann dient sowohl die Touch Bar als auch der Touch-ID-Button als Power-Knopf. In 2018 erweiterte Apple die Funktion still und heimlich. Das MacBook Pro (2018) sowie das MacBook Air (2018) können nämlich auch durch Druck auf eine völlig beliebige Taste oder gar auf das Trackpad eingeschaltet werden.

Anzeige