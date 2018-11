26.11.2018 - 19:57 Uhr Geschrieben von Holger Sparr

Dank iPhone haben mittlerweile fast alle im Urlaub eine Kamera in der Tasche. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ohne Stress bessere Aufnahmen machen und verschicken. Passend dazu hatten wir Ihnen vor kurzem erst erläutert, wie Sie Ihre digitalen Aufnahmen dann auch in Fotoalben bekommen. Zudem präsentieren wir Ihnen drei Workshops für die Aufnahmen und die schnelle Bildbearbeitung unterwegs.



Panoramafotos können sogar noch deutlich breiter ausfallen als oben gezeigt und erfordern nur einen langsamen Schwenk über die Szenerie. Probleme gibt es aber gelegentlich bei bewegten Motiven und Personen, die während der Aufnahme nicht still halten. (Bild: Holger Sparr)

Wer seine Apple Watch mit in den Urlaub nimmt, hat mit dieser einen prima Fernauslöser für die iPhone-Kamera. (Bild: Apple, Montage) 1 /2

Die Zeiten, in denen eine Kamera fester Bestandteil des Urlaubsgepäcks war, sind wohl längst vorbei – und damit auch der Objektivwechsel am Strand oder das Nachkaufen überteuerter Filme am Kiosk. Heutzutage hat jeder ein Smartphone und damit auch eine prima Urlaubskamera in der Tasche. Damit hat nicht nur gleichzeitig die Zahl der Fotos aus dem Urlaub deutlich zugenommen, sondern auch die Betrachtung hat sich deutlich verändert. Denn längst werden die Bilder sofort ins Netz gestellt oder an die Interessenten geschickt, die oft schon die ersten Reaktionen zeigen, bevor man den Aufnahmeort verlassen hat.

Tipps zur Aufnahme

Nicht wenige fotografieren vor allem in den Ferien und nutzen die iPhone-Kamera ansonsten nur sporadisch. Im Urlaub hängt dann oft wesentlich mehr Bedeutung an gelungenen Aufnahmen, zudem kommt man so schnell nicht wieder an die Orte.

Roaming Geht der Urlaub nicht in die EU, können iCloud-Fotomediathek oder Fotostream durch die ständige Übertragung der Bilder in die Cloud teure Datentransfers verursachen.

Zu den banalsten, aber gleichzeitig doch nötigsten Tipps gehört, dass man die Linse sauber halten sollte, denn sehr häufig ist diese mit Fingertapsern und Dreck übersät. Das Ergebnis sind dann milchige, unscharfe Aufnahmen. Die Abhilfe ist einfach: Nehmen Sie sich ein Tuch und wischen Sie die Linse sauber. Bei neueren iPhones ist das Abdeckglas sehr hart und widerstandsfähig, sodass ihm das Abwischen nichts ausmachen wird. Stark auffallend ist Schmutz auf der Linse natürlich im Gegenlicht, wenn er direkt angestrahlt wird. Wenn Gegenlicht für sichtbare Störungen im Bild sorgt, können Sie versuchen, die Linse mit der Hand etwas abzuschirmen und damit eine Gegenlichtblende zu imitieren.

Und ein weiterer Tipp ist ebenfalls ganz einfach, wird aber viel zu selten beherzigt: Gehen Sie näher ran. Denn das Objektiv des iPhone ist mittlerweile ein klassisches 28er-Weitwinkel, das einen sehr breiten Bildwinkel erfasst. Damit sehen Landschaften spektakulär und Innenräume groß aus, gleichzeitig werden Gegenstände und Personen aber schnell klein, wenn man sich von ihnen entfernt. Da hilft nur, ein paar Schritte aufs Motiv zuzugehen und den Leuten notfalls etwas auf die Pelle zu rücken. Alternativ kann man auch den Zoom der Kamera nutzen, der allerdings – von wenigen Ausnahmen abgesehen – die Auflösung der Bilder reduziert und damit die Bildqualität sichtbar beeinträchtigt.

Wer seine Apple Watch mit in den Urlaub nimmt, hat mit dieser einen prima Fernauslöser für die iPhone-Kamera. (Bild: Apple, Montage)

Aufnahmemodi nutzen

Mit großer Akribie verbessert Apple mit jeder Generation sowohl die Kameras der iPhone-Modelle als auch die zugehörige App. Doch viele Anwender nehmen davon offenbar kaum Notiz und schalten in der Kamera-App allenfalls zwischen Foto und Video um, benutzen aber selbst diese nur mit den Standardeinstellungen. Dabei hat die Kamera-App einiges mehr zu bieten: Bei Fotos verbessert der HDR-Modus den – ansonsten recht knappen – Dynamikumfang der Kamera. Die Messfelder für Fokussierung und Belichtungssteuerung lassen sich auf einen simplen Fingertipp hin an andere Stellen im Bild verlegen. Damit kann man schwierige Aufnahmesituationen oftmals einfacher meistern, ohne dass man dafür mehr als ein paar Fingertipps investieren müsste.

Gerade im Urlaub machen sich auch Panoramen oft sehr gut, denn mit ein klein wenig Geduld lassen sie sich auf sehr einfache Weise mit enorm hoher Auflösung anfertigen.

Schnelle Bearbeitung

Wer das Wort Bildbearbeitung hört, denkt oft noch an quälend lange Sitzungen am Computer mit komplexer Software. Das wäre im Urlaub natürlich unzumutbar, aber davon redet ja auch keiner: Mit der Fotos-App lassen sich viele Bildverbesserungen, wie eine Änderung der Helligkeit, Towertverteilung oder Farbe, extrem leicht und schnell erzielen. Das dauert wirklich nur wenige Sekunden und erfordert kaum Mühe. Natürlich lassen sich auch die diversen Filter der Fotos-App nutzen, zumal diese noch relativ dezent ausfallen.

Eigentlich alle Bearbeitungen, die sich aufs ganze Bild auswirken, lassen sich auch auf dem kleinen iPhone-Display sehr gut durchführen, nur pixelgenaue Korrekturen werden dann doch zu komplex – und für regelrechte Bildmontagen bietet die Fotos-App nicht die richtigen Werkzeuge. Natürlich lassen sich auch alternative Bildbearbeitungs-Apps aufrufen, die ihren Gegenstücken auf Macs und PCs teilweise kaum nachstehen – aber das wäre im Urlaub zu viel des Guten. Wer allerdings vorhat, seine Bilder ins Netz zu stellen, sollte den kleinen Umweg der schnellen Bearbeitung dann doch in Kauf nehmen.

Bilder weitergeben

Natürlich ist einer der größten Vorteile des Smartphones, dass sich Bilder praktisch ohne Verzögerung an andere weitergeben lassen. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten: Wohl jeder hat schon mal Bilder per iMessage, Whatsapp oder Mail an ausgewählte Personen geschickt. Das klappt sehr gut, solange die Zahl der Bilder und auch der Empfänger einigermaßen begrenzt ist. Wer viele Bilder weitergeben möchte, kann dafür im einfachsten Fall wohl iCloud nutzen und ein Album anlegen, das dann mit anderen geteilt wird. Da sich die Alben auch im Browser ansehen lassen, müssen die anderen auch nicht unbedingt ein iPhone oder einen Mac besitzen.

Natürlich gibt es etliche Alternativen, die vom datei-basierten Cloud-Anbieter wie Dropbox bis hin zu sozialen Netzen wie Instagram reichen, die überwiegend auf Fotos und Videos basieren. In aller Regel bieten diese eigene Apps, die auf die Foto-Mediathek des iPhone zugreifen können und die Weitergabe der Bilder relativ einfach machen.

Entspannt euch!

Gerade die sozialen Netze haben aber auch zu einem vorher unbekannten Phänomen unter Urlaubern geführt: Manche verbringen viel Zeit damit, Bilder perfekt zu inszenieren und den Urlaub ungleich mondäner und perfekter aussehen zu lassen, als er wirklich ist – oftmals nur, um andere zu übertreffen.

Unser Rat: Fahren Sie in den Urlaub, um zu entspannen, und nicht, um dort interessante Bilder für andere zu machen. Erleben Sie die schönen Momente live und nicht nur durch die Linse.

Workshop: Fotos machen mit der Kamera-App

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 1: Im strahlenden Sonnenschein überfordert der Kontrastumfang den Dynamikbereich der Kamera. Der HDR-Modus setzt verschieden belichtete Aufnahmen zusammen und bringt so in kontrastreiche Bilder mehr Zeichnung. Aktiviert wird er in den Einstellungen.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 2: Über einen simplen Fingertipp lassen sich der Fokuspunkt und auch die Belichtung auf jeden beliebigen Teil im Bild ausrichten. So meistert man in Sekundenbruchteilen auch schwierige Belichtungs- und Fokussituationen, indem man den relevanten Bereich auswählt.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 3: Hält man den Finger eine Weile auf einem Punkt gedrückt, werden sowohl Belichtung als auch die Schärfeeinstellung blockiert – und zwar, bis man entweder das Bild macht oder irgendwo anders hintippt. So kann man in Ruhe den richtigen Ausschnitt wählen.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 4: Panoramen aufnehmen ist mit der Kamera-App des iPhone kinderleicht, man sollte es aber ein paar Mal ausprobiert haben, um ein Gefühl fürs Tempo beim Schwenken zu bekommen. Panoramen beeindrucken mit riesiger Auflösung und hoher Bildqualität. 1 /4

Workshop: Bilder verschicken und veröffentlichen

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 1: Geht es nur darum, einzelne Bilder an wenige Empfänger zu versenden, bieten sich Mail oder Nachrichten als simpler und vertraulicher Versandweg an. Beides findet sich gleich vorn im Teilen-Menü.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 2: Wählt man Mail, kann man wie gewohnt Titel und Kommentare vergeben sowie mehrere Empfänger auswählen. Das Bild wird als Dateianhang versendet, was Empfänger problemlos sehen können.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 3: Das Praktische an Mail ist, dass man vor dem Versand bestimmen, in welcher Größe die Fotos versendet werden, und so Bandbreite sparen kann. Es muss ja nicht immer die volle Qualität sein.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 4: Möchte man gleich mehrere Bilder verschicken, bietet sich iCloud als Verteilungsweg an. Der einfachste Weg ist, die Bilder zu markieren und im Teilen-Menü die iCloud-Fotofreigabe aufzurufen.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 5: Dabei hat man die Wahl, die Bilder in ein neues oder ein bereits bestehendes Album aufzunehmen und einen Kommentar zu vergeben. Erst danach lassen sich Teilnehmer einladen.

iPhone statt Fotoapparat (Bild: Screenshot) Schritt 6: Den Abonnenten kann man das Posten eigener Bilder erlauben, was praktisch ist, wenn sie an der gleichen Reise teilnehmen. Macht man das Album öffentlich, können auch Leute ohne iPhone schauen. 1 /6

Workshop: Schnelle Bildbearbeitung