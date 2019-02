Apple Watch und iPhone gehen eine sehr enge Bindung ein. Wir zeigen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie eines der beiden Geräte durch ein neues ersetzen wollen. Schließlich ist es sehr wohl möglich, dass Sie beide Geräte nicht gleichzeitig austauschen. In unseren Schritt-für-Schritt-Workshops erfahren Sie, wie Sie das Wearable und das Smartphone neu koppeln und Daten übertragen.

Wird eines der Geräte erneuert, lässt sich die Verbindung ohne Datenverlust wiederherstellen. (Bild: Apple, Montage)

Die Apple Watch wird an Ihr iPhone gekoppelt. Letzteres übernimmt von da an einen Teil der Konfiguration, es sorgt auch für das Back-up der Uhr, die Updates für watchOS und Apps sowie vieles mehr. Beim Update von iOS oder watchOS bleiben alle Daten erhalten, doch wenn Sie sich zum Umstieg auf die nächste iPhone- oder Apple-Watch-Generation entscheiden, muss immer erst die Verbindung getrennt und danach zwischen den neuen Partnern wiederhergestellt werden. Wir erklären im Folgenden, wie Sie diesen Umstieg sauber hinbekommen.

Back-up der Apple Watch

Das iPhone macht automatisch ein Back-up der gekoppelten Apple Watch, das Einstellungen, installierte Apps und mit der Uhr aufgezeichnete Daten enthält. Die von der Uhr erfassten Aktivitätsdaten werden mit der Health-Datenbank auf dem iPhone synchronisiert. Nicht im Back-up enthalten sind Verbindungsdaten zur Kopplung mit dem iPhone, Apple-Pay-Informationen und der Sperrcode der Uhr.

Für den Fall, dass die Uhr es aus Strommangel oder anderen Gründen nicht mehr schafft, die jüngsten Daten zum iPhone zu übertragen, empfehlen wir, vor dem Wechsel des iPhone oder der Uhr auf jeden Fall manuell ein Back-up zu starten. Dafür laden Sie die Uhr und entkoppeln sie dann manuell, während sie sich in Reichweite Ihres iPhone befindet. Dabei wird immer ein Back-up erzeugt, sodass sich der aktuelle Zustand der Uhr auf dem iPhone befindet. Das Back-up kennzeichnet iOS mit Namen und Modell der Uhr, Datum und Uhrzeit sowie watchOS-Version.

Etwas Geduld Bei der Verbindung der Apple Watch mit einem neuen Gerät müssen immer alle Apps neu aufgespielt werden, auch wenn die Uhr vorher nicht gelöscht wurde. Es bringt also nichts, auf das Entkoppeln und das aktuelle Back-up zu verzichten.

Neue Uhr aktivieren

Durch das Entkoppeln wird die alte Uhr komplett gelöscht. Für den Fall, dass Sie sich eine neue Apple Watch gekauft haben, können Sie die alte entkoppelte Uhr also getrost verkaufen. Es befinden sich keine persönlichen Daten mehr auf ihr.

Nehmen Sie nun die neue Apple Watch in Betrieb und koppeln Sie sie mit Ihrem iPhone. Hat das geklappt, bietet das iPhone Ihnen an, die Uhr aus einem Back-up wiederherzustellen. Darüber kommen dann die gewohnten Apps und Einstellungen wieder auf die Uhr. Der Vorgang dauert etwas, da das iPhone alle Apps gemäß Back-up auf die neue Uhr kopieren muss. Wie bei iOS enthält das Back-up nur eine Liste der Apps, die Lage auf dem Bildschirm sowie deren Daten und Konfiguration. Am Ende des Restore-Prozesses nehmen Sie noch einige grundlegende Einstellungen vor, melden Ihre Apple-ID an, und schon können Sie die neue Apple Watch wie gewohnt nutzen.

Apple Watch verkaufen Durch das Entkoppeln wird die Uhr gelöscht, doch für den Verkauf sollten Sie noch etwas mehr tun. Damit der Käufer keine Probleme beim Einrichten bekommt, sollten Sie diese vorher von Ihrer Apple-ID abmelden und den Sperrcode deaktivieren.

Updates Die Watch-App des iPhone ist auch für Updates der Uhr zuständig. Hat sie eines gefunden, erscheint eine Mitteilung am App-Icon. Um manuell nach watchOS-Updates zu suchen, öffnen Sie in der App „Meine Uhr > Allgemein > Softwareupdate“.

Mit neuem iPhone verbinden

Auch der Wechsel des iPhone beginnt mit der Entkoppelung der Apple Watch. Spielen Sie nach dem Umstieg auf ein neues iPhone ein vorhandenes iOS-Back-up ein, werden damit auch die gesicherten Daten der Apple Watch übertragen. Ist das iPhone fertig eingerichtet, öffnen Sie die Watch-App und koppeln die Uhr mit dem neuen iPhone. Dann erhalten Sie wie bei einer neuen Uhr die Möglichkeit, sie aus dem vorhandenen Back-up wiederherzustellen. Setzen Sie das iPhone allerdings als neues Gerät auf, müssen Sie auch die Uhr neu konfigurieren.

Workshop: Back-up der Uhr erstellen

iPhone oder Apple Watch neu gekauft? So klappt der Gerätewechsel! (Bild: Screenshot) Schritt 1: Um das Back-up zu starten, entkoppeln Sie die Apple Watch. Wir empfehlen mindestens 50 Prozent Ladung. Legen Sie die Uhr in Reichweite des iPhone und starten Sie darauf die App Watch.

iPhone oder Apple Watch neu gekauft? So klappt der Gerätewechsel! (Bild: Screenshot) Schritt 2: Wechseln Sie in „Meine Uhr“. Darin tippen Sie auf den Namen der Apple Watch oben über den Zifferblättern. Anschließend tippen Sie auf das orange „i“ rechts von der Beschreibung der Uhr.

iPhone oder Apple Watch neu gekauft? So klappt der Gerätewechsel! (Bild: Screenshot) Schritt 3: Jetzt kontrollieren Sie oben, dass das iPhone die Uhr wirklich als gekoppelt meldet. Tippen Sie dann unten auf den roten Schriftzug zum Entkoppeln der Apple Watch. Dabei wird ein Back-up erstellt. 1 /3

Workshop: Apple Watch wiederherstellen