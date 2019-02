Flugdaten am iPhone abrufen (Bild: CC0, Leon Skibitzki)

Trick 17: Auf dem iPhone nach Flügen suchen – ohne App! Bevor Sie jetzt denken, dass Apple unter die Reisevermittler gegangen ist, wollen wir Sie aufklären. So wie Sie vielleicht früher am Fernseher mit Videotext nachgesehen haben, ob der Flug von Verwandten oder Bekannten gelandet ist, können Sie auch am iPhon oder iPad mit wenigen Handgriffen nachsehen, ob Ihre Liebsten sicher gelandet sind. Doch es stehen noch weitaus mehr Informationen bereit.

Apple führte dieses Feature bereits vor einigen Jahren mit iOS 9 ein. Es ist also keine Neuigkeit. Aber manche von Ihnen kennen die Funktion vielleicht noch nicht. So oder so, wollen wir Ihnen kurz erklären wie Sie Fluginformationen auf Ihrem iPhone abrufen. Zumal sind sie mit den Jahren immer umfangreicher geworden.

Diese Informationen können auch für aktuelle Fluggäste interessant sein, gesetzt den Fall, die Flughäfen aktualisieren die Daten entsprechend zeitnah.

Fluginformationen am iPhone abrufen

Sie möchten Fluginformationen am iPhone abrufen? Das geht an Apples Smartphone mittlerweile sehr einfach. Sie können jederzeit mit einer Wischgeste von oben nach unten ein Suchfenster am Dashboard aufrufen, wenn Sie Ihr iPhone entsperrt haben.

Entsperren Sie Ihr iPhone und navigieren zum Dashboard. Führen Sie eine Wischgeste von oben nach unten aus, um die Suchmaske aufzurufen. Geben Sie den Flug-Code in das Suchfeld ein (Beispiele dafür sind EY461 oder IB4232). Die Passagiere erhalten den Code des Flugzeugs in der Regel mit der Buchungsbestätigung ausgehändigt. Wenn Sie den Code eingeben, finden Sie in der Suchmaske als Ergebnis einen Hinweis darauf in der Kategorie „Flüge“. Tippen Sie auf das Suchergebnis.

Flugdaten am iPhone abrufen (Bild: CC0, Montage, Screenshot)

Sie erhalten dann eine Detailansicht mit Landkarten-Ausschnitt und diversen Informationen zu dem von Ihnen gesuchten Flug, wie zum Beispiel die Gates, die erwartete Ankunftszeit, die avisierte Flugzeit und mittlerweile sogar das Band der Gepäckausgabe, falls die Daten vorliegen.

Flugdaten am iPhone abrufen (Bild: CC0, Montage, Screenshot)

