Die Schaltersteuerung für Mac, iPhone und iPad funktioniert zunächst auch ohne externe Geräte. Zur Aktivierung der Auswahl können Sie auf dem iPad und iPhone zum Beispiel auch die Kamera benutzen. Eine Kopfbewegung löst dann den Schalter aus. Auf dem Mac können Sie auch einzelne Tasten der Tastatur zur Aktivierung konfigurieren.

Darüber hinaus verkauft Apple auch externe Knöpfe von Drittanbietern im Apple Store. Die Knöpfe von Ablenet starten bei rund 60 Euro. Diese schließen Sie per Klinkenstecker an Ihr iPhone oder iPad mit einem entsprechenden Adapter an. Auf dem Mac lassen sie sich ebenfalls einsetzen.