25.01.2019 - 07:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Wie schon das iPhone verfügt auch die Apple Watch über allerlei coole Funktionen, die sich erst auf den zweiten Blick offenbaren. Während sich am iPhone beispielsweise ein Suchfenster auf dem Homebildschirm versteckt, hat Apple das Kontrollzentrum der Uhr mit einigen spannenden Features versehen. Dazu gehört der Theater-Modus, die WLAN-Verbindung, AirPlay eine Taschenlampe sowie eine Suchfunktion, mit der Sie Ihr iPhone wiederfinden sollen.

Wäre es nicht cool, wenn Sie Ihr iPhone mal wieder Zuhause verlegt haben und es mit der Apple Watch wiederfinden könnten? Die Apple Watch verbringt keine Wunder – leider. Sie hilft zwar bei der Suche, aber reagiert nicht auf ein stärker werdendes Signal mit zunehmender Vibration, um zu zeigen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Vielmehr kann die Uhr das iPhone anpingen, sodass es einen Sound abspielt. Dieser hilft zwar bei der Richtungsbestimmung, ist aber nicht immer effizient. Ein zusätzliches visuelles Signal würde manchmal besser helfen? Wie viele Nutzer vermutlich nicht wissen, ist dies durchaus möglich. Allerdings versteckt sich das Feature gut in watchOS 5.

So suchen Sie das iPhone mit der Apple Watch

Um Ihr iPhone wiederzufinden, wischen Sie in der Zifferblatt-Ansicht von unten nach oben. Dort sehen Sie in der linken Spalte ein Telefon-Symbol. Ein Tipp darauf lässt das iPhone ähnlich wie ein Sonar piepen, sodass man es über den Ton wiederfinden kann. Sollte Ihnen dies jedoch nicht ausreichen, dann kann dazu auch der Blitz an der Rückseite aktiviert werden. Dies versteckt sich zwar gut, ist aber nicht unmöglich zu finden. Wenn Sie sich bereits im Kontrollzentrum befinden, halten Sie dazu Ihren Finger auf das Telefon-Symbol gedrückt. Nach kurzer Zeit hören Sie nicht nur das Piepen, sondern können auch den Blitz sehen.

