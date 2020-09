Das iPhone-Betriebssystem iOS (ehemals und vielleicht bald wieder: iPhoneOS) hat in seiner Geschichte so manch denk- und merkwürdige Designentscheidung mitmachen dürfen und müssen. Natürlich war hier auch der Druck, das System weiterzuentwickeln deutlich höher als etwa bei macOS. Apple verkauft seit Jahren in jedem Quartal vielfach mehr iPhones als Macs. Und die Menschen, an die sie diese Smartphones verkaufen, ersetzen sie schneller durch neue Modelle, als sie es bei einem Laptop oder gar einem Desktoprechner tun würden. Da müssen entsprechend häufiger signifikante Änderungen her, damit das iPhone nicht langweilig wird.

In Sachen Design herrscht dabei weitestgehend Stillstand. Mit dem iPhone SE hat Apple erst im Frühjahr ein weiteres iPhone auf den Markt gebracht, das auf den ersten Blick nicht vom iPhone 6 aus dem Jahr 2014 zu unterscheiden ist. Und selbst die Top-Modelle der vergangenen Jahre – iPhone X, iPhone XS, iPhone...