18.09.2019 - 16:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit iOS 13 möchte Sie Apple vor unbekannten beziehungsweise unerwünschten Anrufern schützen. Dabei sind allerdings nicht Anrufer ohne angezeigte Rufnummer gemeint, sondern Personen, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste, den Siri-Vorschlägen oder E-Mails befinden. Auch von Ihnen angerufene Nummern, die keiner der drei Kategorien zu finden sind, werden durchgestellt. Alle andere landen direkt und ohne Umschweiße auf der Liste der verpassten Anrufer.

Unbekannte Anrufer stummschalten

Apple integriert in iOS 13 eine Funktion, die Ihnen unbekannte Anrufer vom Leib halten soll, denn nicht selten handelt es sich um Vertreter, Gewinnspielanrufe oder andere Zeiträuber. Diese werden auf Wunsch zunächst stummgeschaltet, dann an die Voicemail weitergeleitet und schließlich in der Anrufliste angezeigt. Ihre Kontakte, kürzlich angerufene Nummern sowie Siri-Vorschläge aus Ihren E-Mails werden aber weiter zugelassen. Aktivieren lässt sich die Funktion in den Einstellungen unter „Telefon“. Ziehen den Regler neben dem neuen Eintrag „Unbekannte Anrufer stummschalten“ nach rechts.

Kontake mit wenig Aufwand blockieren

Richtig blockieren können Sie die bestimmte Kontakte natürlich auch weiterhin. In diesem Fall erhalten Sie weder Anrufe noch Nachrichten von diesen und werden auch nicht mehr über etwaige Versuche informiert. Kontakte können Sie in den Einstellungen unter „Telefon > Blockierte Kontakte“ zu Ihrer persönlichen Bannliste hinzufügen. Alternativ und etwas angenehmen funktioniert dies auch in der Kontakt- beziehungsweise Telefon-App. Wählen Sie dort einen Kontakt aus und scrollen Sie an das untere Ende. Tippen Sie dort auf „Anrufer blockieren“ und bestätigen Sie dann Ihre Eingabe erneut. Möchten Sie wieder Anrufe zulassen, dann kehren Sie später hierher zurück und tippen „Blockierung aufheben“ an.

