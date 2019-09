21.09.2019 - 16:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



21.09.2019 - 16:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Apple)

(Bild: Screenshot) 1 /2

Im vergangenen Jahr erlaubte Apple erstmals Anbietern von Navigations-Apps den Zugang zu CarPlay. Mit iOS 13 besserte Apple die eigene Infotainment-Alternative nochmals auf. Mit überarbeitetem Dashboard, neuen Apps und einer komfortableren Menüführung ist das System flexibler den je. Neben dem neuen Dashboard-Design spendierte man dem Feature endlich ein helles Farbthema, das nur auf seine Aktivierung wartet.

Das neue CarPlay-Dashboard

Apples CarPlay macht in diesem Jahr den größten Wandel seit der Einführung im Jahr 2014 durch. Apple überarbeite dazu die Funktionsweise grundsätzlich und erlaubt erstmals, dass sich iPhone und CarPlay unabhängig voneinander nutzen lassen. Dadurch können Sie zum Beispiel mit CarPlay weiter navigieren, während Ihr Beifahrer auf Ihrem iPhone Musik auswählt. Alternativ dazu dürfen Sie sich über eine neu gestaltete Apple-Music-App freuen, die jetzt mit Albencovern aufwartet.

Gleichzeitig zeigt Ihnen das neue Dashboard mehrere verschiedene Parameter an. Auf diese Weise haben Sie stets die Route, aktuelle Musik sowie Ihre Termine im Blick. Abhängig vom Standort werden auch Kurzbefehle eingeblendet, um Ihre HomeKit-Geräte zu steuern.

Lesetipp Raffinierte Tricks für Apples Keynote Kreativ gestaltete Präsentationen statt biederer Information kriegen Sie mit Apples Keynote im Handumdrehen hin. Wir zeigen Ihnen in diesem... mehr

Farbwechsel bei CarPlay

Infotainmentsysteme sind mittlerweile in vielen Fahrzeugen Standard und bieten oft einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel für die Steuerobfläche an, damit Sie am Tag gut sichtbar und nachts weniger störend erscheint. Apples CarPlay war hingegen bisher von einem dunklen Erscheinungsbild geprägt und wirkte daher am Tag wenig einladend. iOS 13 ändert dies, wenn Sie die neue Einstellungen-App im CarPlay-Menü auswählen und auf „Erscheinungsbild“ tippen. Hier können Sie zwischen einem automatischen Tageszeitenwechsel und dem ständigen „Dunkelmodus“ entscheiden. Weshalb Apple das helle Erscheinungsbild nicht als Option anbietet, bleibt allerdings ein Rätsel.

(Bild: Screenshot)

Anzeige