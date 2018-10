17.10.2018 - 09:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Für viele Nutzer ist das Kontrollzentrum ein wichtiges Bedienelement. Dessen ist sich auch Apple bewusst und hat bereits in iOS 10 und iOS 11 drastisch daran gearbeitet. Viele Funktionen wurden bisher und gerade iOS 11 entschlackte den Schnellzugriff. Zusätzlich bestand erstmals die Möglichkeit, dass Sie einzelne Elemente anpassen konnten. Wir haben einige der wichtigen Funktionen un Neuerungen für Sie zusammengefasst.

Kontrollzentrum nach Ihren Wünschen

In vielen Fälle müssen Nutzer lange darauf warten, bis Apple Feature-Wünsche erfüllt. Beispielsweise forderten viele Nutzer lange, dass man das Kontrollzentrum anpassen kann. Diesen Wunsch kam das Unternehmen in iOS 11 endlich nach. Dazu öffnen Sie zunächst die Einstellungs-App und wählen dann den Eintrag „Kontrollzentrum“ aus. Nun tippen Sie auf „Steuerelemente anpassen“.

Hier lassen sich über die roten und grünen Icons Elemente vom Kontrollzentrum entfernen oder hinzufügen. Auf der rechten Seite können Sie hingegen über das Linien-Symbol die Anordnung ändern. Fügen Sie mit einem Tipp auf die Plus-Symbole ein neues Bedienelemente zur Ihrem Kontrollzentrum hinzu. Danach ziehen Sie über die Linien-Symbole die benötigten Schnellzugriffe einfach an die gewünschte Stelle.

Neuer Zugriff auf dem iPad

In iOS 12 hat Apple einige Funktion neu positioniert beziehungsweise verändert. Dazu gehört auch das Kontrollzentrum am iPad. Dieses funktioniert nun wie auf einem iPhone X. Sie rufen es also ab sofort nicht mehr auf, indem Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen, sondern wischen nun von der oberen rechten Ecke nach unten. Dabei wird Ihnen nun auch der App-Umschalter nicht mehr angezeigt, sondern nur noch das Kontrollzentrum. Der App-Umschalter wird weiterhin mit einem Wisch vom unteren Rand nach oben aufgerufen.

