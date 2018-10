11.10.2018 - 18:53 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



11.10.2018 - 18:53 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat 3D Touch erst mit dem iPhone 6s eingeführt und stellte damit die drucksensitive Bedienung der breiten Masse vor. Dennoch blieb der große Durchbruch aus, sodass auch keine Modellreihe des iPad über das Feature verfügte. Einige der zusätzlichen Funktion wie etwa das Trackpad glich man über Multitouch-Gesten aus. Mit iOS 12 bringt man dieses auch auf ältere sowie neuere iPhone-Modelle (iPhone XR).

Seit einiger Zeit gibt es das Gerücht, dass Apple beim iPhone bald vollständig auf 3D Touch verzichten wird. Aus Zuliefererkreisen heißt es, dass das Feature zu teuer sei und zu wenig genutzt wird. Mit dem iPhone XR veröffentlicht das Unternehmen demnächst das erste iPhone ohne 3D Touch seit dem iPhone 6. Ein weiterer Hinweis gibt eine neue Funktion in iOS 12, die vorher nur 3D-Touch-Geräten beziehungsweise dem iPad durch eine Multitouch-Geste vorbehalten war: das Trackpad. Mit dem Update auf die neue Versionen können ab sofort alle iOS-Geräte ab dem iPhone 5s den Cursor über ein virtuelle Trackpad an die gewünschte Position bewegen.

Cursor bewegen mit und ohne 3D Touch

Wenn Sie längere Nachrichten schreiben, kann es immer wieder vorkommen, dass Sie den Text hier und da abändern möchten. Mit dem Trackpad-Feature geht dies besonders einfach, da Sie den Finger nicht über den Text legen müssen. Wenn Sie ein iPhone mit 3D Touch besitzen, drücken Sie einfach fest auf die Bildschirmtastatur, um das Trackpad zu aktivieren und den Cursor an die gewünschte Stelle bewegen zu können.

Ähnlich einfach funktioniert es auch am iPad. Hier legen Sie lediglich zwei Finger auf die Tastatur und können den Cursor dann ebenfalls versetzen. Ab iOS 12 kommt eine weitere Variante für alle Nutzer hinzu, die unabhängig von 3D Touch und Gerät funktioniert. Es wird nur iOS 12 oder neuer benötigt. So können Sie beispielsweise auf einem iPhone 5s einfach den Finger kurz auf der Leertaste ablegen, um das Trackpad zu aktivieren. Lassen Sie den Finger auf dem Display und ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle im Text.

Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass eine Aktivierung über die Leertaste einige Trackpad-Funktionen dennoch nicht möglich macht. Nur mittels 3D Touch können Wörter, ganze Sätze oder Abschnitte markiert werden. Dazu fahren Sie einfach mit dem Cursor über das Wort und drücken etwas fester auf das Trackpad. Ein weiterer Druck wählt dann den ganzen Satz aus, während ein dritter Druck den Abschnitt markiert.

