Seit fast einem Jahr ist der HomePod nun auch in Deutschland erhältlich. Anders als ein iPhone wird er weder durch eine Hülle noch etwas Anderes vor der Umwelt geschützt. Gerade das umschließende Mesh-Design macht ihn zum perfekten Staubfänger in den heimischen vier Wänden. Wir möchten Ihnen daher ein paar Tipps verraten, wie Sie den HomePod richtig reinigen und was Sie dabei unbedingt vermeiden sollten.