Den HomePod verwenden Sie besser daheim (Bild: Apple)

Den HomePod draußen nutzen: Was geht und was nicht geht. Haben Sie Ihren HomePod schonmal im Freien verwendet? Mal davon abgesehen, dass Sie zwingend eine Steckdose dafür brauchen, ist es aber auch aus anderen Gründen nicht gerade einfach und auch nicht immer ratsam. Unsere Bestandsaufnahme soll Ihnen Anhaltspunkte geben, ob es sich lohnt, den Lautsprecher auch im Freien zu verwenden.

Dass der HomePod zwar auch außerhalb Ihrer vier Wände Verwendung finden „könnte“, ist durchaus möglich. Doch, dass Sie ihn nicht unbedingt auch draußen nutzen sollten, lässt sich gut begründen.

HomePod auf dem Papier nicht dafür gemacht

Sieht man von den Voraussetzung ab, dass Sie a) ein WLAN-Netzwerk auch an der Stelle verfügbar machen müssen, an der Sie den HomePod nutzen wollen, ebenso wie b) eine Steckdose, sprechen schon die technischen Daten des Geräts nicht dafür, den smarten Lautsprecher oft im Freien zu nutzen.

Die Betriebstemperatur des Lautsprechers gibt Apple nämlich mit lediglich 0 bis 35 Grad Celsius an. Sowohl bei Minusgraden als auch in der prallen Sonne tun Sie Ihrem HomePod also nichts Gutes. „Aufbewahren“ können Sie den Lautsprecher übrigens bei Temperaturen zwischen -20°C und 45°C.

In Ihren vier Wänden bietet der HomePod die beste Audioqualität (Bild: Apple)

Dazu kommt, dass das Gerät zwar trockene und feuchte Luft aushält (zwischen 5 und 90% relative Luftfeuchtigkeit ist erlaubt), doch es ist weder wasserdicht, noch in irgendeiner Form vor Spritzwasser geschützt.

Wenn Sie in einem Bergdorf hausen, das zufällig auch über eine Internetverbindung verfügt, könnten Sie ebenfalls Probleme bekommen. Schließlich ist der HomePod nur auf Höhen bis 3.000 Meter über dem Meeresspiegel getestet worden.

HomeKit sollte zu Hause bleiben

Sie sollten auch aus Sicherheitsgründen den HomePod nicht zwingend über einen längeren Zeitraum „verbunden“ draußen stehen lassen, und sei es eben in einer Gartenlaube. Letzten Endes ist das Gerät auch ein Hub für all Ihre HomeKit-Produkte. Wir wissen es zwar (noch) nicht, aber vielleicht gibt es schon Schlupflöcher, das System zu hacken, über die uns nur noch niemand informiert hat.

Leider nicht für den Außeneinsatz konzipiert (Bild: Apple)

Kalibrierung und Musikqualität

Die Software des HomePod kalibriert das Gerät neu, wenn der Gyrosensor beim Anstecken meldet, dass der Lautsprecher bewegt wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Audioqualität zumindest ein wenig darunter leidet, wenn Sie das Gerät im Freien nutzen wollen, da die Software keine Rückmeldung in Form von zurückfallenden Schallwellen bekommt und dann womöglich in einem Modus agiert, der ständig auf volle Pulle agiert.

Unser Tipp: Verwenden Sie zum jetzigen Zeitpunkt lieber einen Bluetooth-Lautsprecher, den Sie dank Akku deutlich portabler nutzen können. Einige dieser Geräte sind sogar bis zu gewissem Grad wasserdicht, wenngleich sie nicht die Audioqualität des HomePod bieten.

Anzeige