14.06.2019 - 17:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im vergangenen Jahr veröffentlichte Apple erstmals eine native Mac-App, mit der Sie Ihre HomeKit-Geräte steuern können. Als Vorlage für den Port diente hier die iPad-App, die mittels neuer Technologie auf den Mac gebracht wurde. Dadurch verfügt die App über alle Funktion der iOS-Variante. Dazu gehört beispielsweise auch das Gruppieren von mehreren Geräten sowie die Raumzuweisungen - alles ganz bequem vom Mac aus.

Geräte gruppieren

In Apples neuer Home-App können Sie Geräte gruppieren. Dies ergibt besonders bei Lampen Sinn, um mehrere Leuchtmittel gleichzeitig zu steuern.

Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie eines der Geräte mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Einstellungen“ aus. Klicken Sie dann auf „Mit anderen Geräten gruppieren“. Legen Sie einen Gruppennamen fest und wählen Sie per Klick die Geräte aus, die gruppiert werden sollen. Klicken Sie nun auf „Fertig“, um die Gruppierung fertigzustellen.

(Bild: Screenshot)

Geräte-Gruppierungen auflösen

Gerätegruppen sind nur so lange sinnvoll, bis ein Element nicht mehr funktioniert. In diesem Fall kann die Gruppe mit wenigen Handgriffen aufgelöst werden. Klicken Sie zunächst die Gruppierung mit der rechten Maustaste an und wählen Sie die „Einstellungen“ aus. Anschließend klicken Sie auf „Geräte nicht mehr gruppieren“ und bestätigen dann Ihre Auswahl erneut. Die Geräte werden nun wieder einzeln in Ihrem Zuhause angezeigt.

(Bild: Screenshot)

Geräte anderen Räumen zuweisen

Steht ein Umzug an? Dann können auch Ihre Smart-Home-Geräte vielleicht nicht mehr im ursprünglichen Raum landen, sondern werden anderenorts eingesetzt. In diesem Fall sollten Sie dem Gerät einen neuen Raum zuweisen. Rechtsklicken Sie dazu auf das Gerät in der Home-App und wählen Sie die „Einstellungen“ aus. Hier sehen Sie die Option „Raum“. Ein Klick darauf und schon können Sie einen anderen Raum auswählen. Klicken Sie auf „Fertig“, sobald Sie die Einstellungen wieder schließen möchten.

(Bild: Screenshot)

