07.08.2018 - 12:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.08.2018 - 12:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nahezu auf jeder WWDC teilt Apple gegen Android aus. Während Apple meist eine sehr hohe Installationsbasis der neuesten Software vorweisen kann, ist Android selten über 20 Prozent. Dennoch lässt es sich Google nicht nehmen jährliche Updates zu veröffentlichen. Nun ist Android 9 Pie bereits erschienen, während Android 8 Oreo gerade einmal auf 12 Prozent der Android-Geräte installiert ist. Für Google war das Update Pflicht, da man sich vor allem die Gesten beim iPhone X abschaute und damit Geräten mit randlosem Design zur Verfügung stellt.

Android Pie ist ab sofort für ausgewählte Android-Geräte verfügbar und führt vor allem neue Touchgesten ein, die stark an die Bedienung eines iPhone X erinnern. Gleichzeitig stellt man ein aktualisiertes Dashboard zur Verfügung. Dieses gibt nun Aufschluss über die Zeit, die Sie Ihr Gerät bereits verwendet haben – ähnlich der Bildschirmzeit in iOS 12. Ebenfalls neu ist „Shush“. Legt man ein Android-Pie-Gerät mit dem Display nach unten auf den Tisch, dann wird der „Bitte nicht stören“-Modus aktiviert. Auch der Einschlafhinweis ist erstmals mit an Bord.

Lesetipp Neues iPad Pro zeigt sich in neuester iOS-12-Beta Vor rund einem Jahr ist es bereits passiert. Nach langen Gerüchten tauchte im Code der iOS-11-Beta Schnipsel und sogar Icons zum iPhone X... mehr

Ebenfalls neu ist das adaptive Batterie-Feature. Android lernt dabei Ihre Routinen und schlägt Ihnen auf dieser Basis Apps vor, die Sie oft benutzen. Dadurch soll Energie gespart werden, da die Apps schon zuvor im Zwischenspeicher abgelegt werden und damit die Ladezeit verkürzt wird.

Die neunte Android-Version ist aktuell nur für Google-Pixel-Geräte verfügbar und soll in den nächsten Monaten auch von anderen Herstellern adaptiert werden. Diese nehmen meist noch Änderungen vor und passen das Betriebssystem an die Eigenheiten der Smartphones an. Dadurch kommt es natürlich bei der Ausrollung der Software zu einigen Verzögerungen. Die Installationsbasis von Android ist daher stark fragmentiert.

Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Android Oreo seit seiner Veröffentlichung vor einem Jahr auf gerade einmal 12 Prozent der Geräte installiert ist, während ein großer Teil noch mit deutlich älterer Software ausgestattet ist. iOS 11 erschien nur einen Monat nach Oreo und wurde Ende Mai 2018 schon auf mehr als 81 Prozent aller aktiven iOS-Geräte installiert. Unter iOS 10 liefen zu dem Zeitpunkt nur noch 14 Prozent der Apple-Smartphones und -Tablets. Der Rest verwendet eine ältere Software. Nur eine Woche nach der Veröffentlichung von iOS 11 hatten rund 25 Prozent alle Nutzer die neuste Version installiert. Mit iOS 12 könnten in diesem Jahr noch schneller mehr Nutzer aktualisieren, da das Update einen deutlichen Leistungsschub für ältere Geräte bietet.

Anzeige