Es schlummert wahrscheinlich auf deinem Android-Smartphone. Und du kannst es jederzeit auf deinem Chromebook aufrufen. Die Rede ist von Google Notizen, Googles „Schweizer Taschenmesser“ für Notizen aller Art – nomen est omen eben.

Die in einer sympathischen Post-it-Optik daherkommende Webanwendung hat vielleicht jeder schon einmal ausprobiert; wie mächtig sie ist, wissen jedoch die wenigsten. Denn Google Notizen hält nicht nur Notizen und Listen in beliebiger Länge fest, du kannst auch handgeschriebene Einträge erstellen und die einzelnen Zettelchen mit Kollegen und Freunden teilen.

Die Anwendungen sind durchaus vielfältig: So kannst du etwa deinen Einkaufszettel erstellen und mit deiner Familie zusammen ergänzen. Und statt Vorlesungsnotizen in der Schule oder an der Uni mühsam mitzutippen, notierst du sie einfach im Tablet-Modus per Hand (wenn dein Chromebook zum Beispiel mit einem USI-Pencil umgehen kann). Und weil s...