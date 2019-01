18.01.2019 - 11:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Der Mac, das iPhone und auch das iPad sind via iCloud vernetzt und synchronisieren untereinander allerlei Daten wie etwa Fotos. Am Mac hat sich allerdings ein Fehler eingeschlichen, der die Vorschaubilder falsch beziehungsweise gar nicht anzeigt. In diesem Fall gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder Sie warten auf ein Update durch Apple oder Sie beheben den Fehler auf eigene Faust. Hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Kürzlich sind wir über ein interessantes Problem gestolpert, dass die Fotos-App am Mac betrifft. In Apples offiziellem Supportforum hat die Nutzerin Léonie im Dezember einen ungewöhnlichen Fehler beschrieben, den wir zumindest begrenzt nachstellen konnten. Einige Fotos werden nicht korrekt als Vorschaubild angezeigt, während die Originalversion richtig geöffnet wird. Dies kann auf einen Fehler in der Datenbank zurückzuführen sein, der das Vorschaubild entweder falsch zu ordnet oder gar nicht erst anzeigt. Kurzzeitig hatte Apple eine entsprechende Supportseite veröffentlicht, die allerdings wieder offline ist. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Um dennoch Abhilfe zu schaffen, stellen wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in deutscher Sprache bereit:

Fotos am Mac: So bauen Sie die Vorschaubilder neu auf

Apps wie beispielsweise iTunes ermöglichen Ihnen von Haus aus mit wenigen Klicks einen Neuaufbau der Datenbank beziehungsweise eine Aktualisierung. Bei Fotos gibt es diese Funktion zwar auch, hat aber einen großen Nachteil: Wenn Sie die iCloud Fotomediathek verwenden, dann werden sämtliche Aufnahmen erneut hochgeladen. Dies sollte daher nur in Ausnahmefällen erfolgen. Daneben gibt es allerdings einen anderen Weg:

Erzwingen Sie einen Neuaufbau des Vorschaubilds. Dies klappt mit einem kleinen Trick. Wählen Sie alle Fotos aus, deren Vorschaubilder defekt sind. Drücken Sie nun die Befehlstaste (cmd) + R auf Ihrer Tastatur, um die Bilder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie dann die Optionstaste (alt) + Befehlstaste (cmd) + R, um wieder im Uhrzeigersinn zu drehen. Dadurch wird ein neues Vorschaubild generiert.

Sonderfall RAW-Aufnahmen: Wenn Sie auch RAW-Aufnahmen in Fotos eingepflegt haben, dann funktioniert dies leicht verändert. Wählen Sie das RAW-Foto aus und öffnen Sie es mit einem Doppelklick. Klicken Sie nun in der Menüleiste auf „Bild > RAW neu bearbeiten“.

