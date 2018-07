26.07.2018 - 08:02 Uhr Geschrieben von Uwe Albrecht

Für Fotoamateure und Gelegenheitsknipser ist Apples Fotos-App die Anwendung der Wahl, um Bilder zu verwalten und zu bearbeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dabei vorgehen.



(Bild: Apple)

Sobald „Objekte in die Fotomediathek kopieren“ aktiviert ist, werden Fotos zentral an einem Ort gespeichert. (Bild: Screenshot)

Über die Import-Funktion können Sie auswählen, wohin die Fotos kopiert werden und ob sie im Anschluss vom iPhone oder der Digitalkamera gelöscht werden sollen. (Bild: Screenshot)

Die Fotos-App kann Ihnen Ihre Bilder auf einer Karte anzeigen, entsprechend der in den Metadaten enthaltenen geografischen Informationen. (Bild: Screenshot)

Seit April 2015 – im Zug des Updates auf OS X „Yosemite“ – ist die Fotos-App, auf Englisch „Photos“ genannt, in die Fußstapfen von iPhoto getreten. Anfangs war die Kritik groß, da zunächst einmal zahlreiche aus iPhoto bekannte und bei den Anwendern beliebte Funktionen weggefallen waren. Mittlerweile hat sich die Aufregung aber gelegt und die neue Fotoanwendung von Apple ist sogar leistungsfähiger und besitzt mehr Funktionen als ihr Vorgänger. Vor allem die Funktionen zur Bildbearbeitung hat Apple ergänzt und die Integration in iCloud sowie die Erweiterung durch Plug-ins und Dritthersteller-Apps ermöglicht. Einerlei, ob Sie mit einer digitalen Spiegelreflex-, einer System- oder einer Kompaktkamera fotografieren, mit der Fotos-App ist es ein Leichtes, Bilder zu organisieren und zu bearbeiten. Und mit dem iPhone oder iPad arbeiten die Fotos-App und iCloud sogar noch ein bisschen besser zusammen.

Die Anzahl an Fotos, die Sie mit Kamera und iPhone tagtäglich erstellen, nimmt wahrscheinlich auch bei Ihnen stetig zu. Das Gleiche gilt für die Datenmenge, da die Auflösung der Fotos im Lauf der Jahre immer höher geworden ist. Daher gilt es mehr denn je, die Übersicht zu bewahren.

Zuvörderst sollten Sie Ihre Fotos immer sofort importieren und nicht für alle Zeiten auf der Speicherkarte oder auf dem iPhone belassen. Speicherkarten sind zur Archivierung von Fotos denkbar ungeeignet, da sie schnell kaputt gehen können. Des Weiteren sollten Sie Ihre Fotos baldmöglichst auf dem Mac sichten und misslungene umgehend löschen sowie besonders gelungene entsprechend kennzeichnen. Auf diese Weise sparen Sie nicht nur den notorisch zu knappen Speicherplatz auf der Festplatte oder SSD Ihres Mac, Sie trennen auch die Spreu vom Weizen und finden Ihre fotografischen Meisterwerke später schneller wieder. Anschließend gilt es, die Fotos in Alben zu ordnen, sie gegebenenfalls zu bearbeiten und diese weiterzugeben oder auf unterschiedliche Weise zu präsentieren.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Grundfunktionen der Foto-App sinnvoll einsetzen und zeigen damit einen möglichen „Workflow“ mit der Foto-App, den Sie als Beispiel nutzen können.

Die Foto-App konfigurieren

Die Foto-App gehört zum Lieferumfang von macOS und ist auf jedem neuen Mac vorinstalliert, Sie müssen diese daher nicht gesondert erwerben. Allerdings sollten Sie drei grundlegende Einstellungen vornehmen.

Nutzen Sie mehrere Fotos-Mediatheken (Photos Libraries), dann legen Sie eine davon als „Systemfotomediathek“ fest. Und zwar sollte es die Foto-Mediathek sein, auf die Ihre anderen Apps mithilfe der entsprechenden Funktionen Zugriff haben sollen und die dann auch als iCloud-Fotos-Mediathek dienen wird.

Außerdem geben Sie an, ob die Fotos außerhalb der Fotos-Mediathek in Ordnern abgelegt werden sollen oder direkt in die Mediathek kopiert werden. Auch hier wählen Sie, gesetzt den Fall, Sie wollen die iCloud-Fotos-Mediathek nutzen, den Eintrag „Objekte in die Fotomediathek kopieren“. Es ist übrigens auch sonst empfehlenswerter, die Fotos in der Mediathek zu verwalten, um etwaigen Inkonsistenzen und Problemen aus dem Weg zu gehen.

Zu guter Letzt geben Sie an, ob die Symbol- sowie Seitenleiste auch im Vollbildmodus der Foto-App angezeigt werden soll oder nicht. Die Einstellung dazu finden Sie im Menü „Darstellung“.

Der Import Ihrer Fotos findet auf unterschiedliche Weise statt – je nachdem, in welchem Format und wo diese vorliegen.

iPhoto-Mediatheken übernehmen

Besitzen Sie nur eine iPhoto-Mediathek, dann wird diese beim erstmaligen Start der Fotos-App automatisch geöffnet und konvertiert. Bei mehreren iPhoto-Mediatheken fragt die Fotos-App nach, welche sie zuerst konvertieren soll. Ist die Wandlung abgeschlossen – was bei einer großen iPhoto-Mediathek durchaus einige Stunden in Anspruch nehmen kann – löschen Sie die alte iPhoto-Mediathek, falls Sie diese nicht mehr benötigen oder erstellen eine Sicherungskopie auf einem externen Datenträger. Die alte iPhoto-Mediathek erhält, nachdem sie konvertiert wurde, die Dateiendung „*.migratedphotolibrary“, damit Sie sie von den nicht konvertierten unterscheiden können.

Fotos von der Festplatte importieren

Fotos, die sich bereits auf der Festplatte Ihres Mac oder auf einer externen Festplatte befinden, können Sie sehr schnell in die Fotos-Mediathek übernehmen. Wählen Sie dazu den Befehl „Importieren“ im Menü „Ablage“, anschließend den Ordner, in dem sich die Fotos befinden und klicken Sie dann auf „Für Import überprüfen“. Anschließend werden die Fotos importiert.

Die Fotos-App ist in der Lage, Bilder in den verbreitetsten Formaten, wie zum Beispiel JPEG, TIFF und PNG zu importieren. Selbstverständlich erkennt das Programm auch Dateien in dem vom iPhone und iPad unter iOS 11 bekannten HEIF-(High Efficiency Image)-Format sowie Filme im Videoformat HEIC. Allerdings ist dazu ein Mac mit macOS 10.13 „High Sierra“ erforderlich.

Der Import von herstellerspezifischen RAW-Dateien ist ebenfalls möglich, sofern macOS das entsprechende Format unterstützt. Für neue RAW-Formate veröffentlicht Apple in unregelmäßigen Abständen Updates, die Sie installieren sollten, falls Sie sich im Besitz einer entsprechenden Kamera befinden.

Fotos von der Digitalkamera, iPhone oder iPad

Um Fotos von der Digitalkamera oder vom iPhone beziehungsweise iPad in die Fotos-Mediathek zu übernehmen, schließen die Geräte entweder mit dem dazugehörigen Kabel an den Mac an oder – im Falle einer Digitalkamera – stecken Sie die SD-Karte beziehungsweise Micro-SD-Karte (mit Adapter) in das Kartenlesegerät Ihres Mac. Anschließend erscheint links in der Seitenleiste unter „Geräte“ der entsprechenden Eintrag. Klicken Sie auf diesen, tauchen rechts im Hauptfenster alle neuen Fotos auf, die Sie dann mit einem Mausklick auf den Schalter „Alle neuen Objekte importieren“ in die Fotos-Mediathek übernehmen. Wurden zuvor schon Fotos oder Videos importiert, werden diese oben unter „Bereits importiert“ angezeigt. Sollen die Fotos vom iPhone oder iPad beziehungsweise der SD-Karte der Digitalkamera gelöscht werden, markieren Sie vor dem Import die Einstellung „Objekte nach dem Import löschen“.

Alle importierten Fotos finden Sie anschließend im Eintrag „Importe“ links in der Seitenleiste. Klicken Sie darauf, werden sie nach dem Aufnahmedatum geordnet aufgelistet.

Überblick über die Fotos-App

Mac-Anwender, die bereits mit iPhoto gearbeitet haben und denen auch iTunes vertraut ist, werden sich in der Fotos-App schnell zurechtfinden. Allerdings gibt es im Vergleich mit iPhoto einige Unterschiede, die anfangs für etwas Verwirrung sorgen könnten.

So werden in der Fotos-App die Fotos nicht mehr in den bei vielen Anwendern beliebten „Ereignissen“ geordnet. Die bestehenden „Ereignisse“ Ihrer iPhoto-Mediathek gehen allerdings nicht verloren, sondern sie werden in Alben umgewandelt. Diese finden Sie in der Seitenleiste unter „iPhoto-Ereignisse“. Stattdessen organisiert die Fotos-App Ihre Bilder nach „Fotos“, „Momenten“, „Sammlungen“ und „Jahren“. Zu den entsprechenden Ansichten wechseln Sie mit einem Mausklick auf den gleichnamigen Schalter.

Die eigentliche „Kommandobrücke“ der Fotos-App ist die Seitenleiste. Dort finden Sie die vorgegebenen Einträge, die den Wiedergabelisten von iTunes entsprechen, die Einträge für angeschlossene Geräte oder Speicherkarten sowie „Meine Alben“, „Medientypen“ und „Projekte“. Rechts oben sind schließlich das Suchfeld sowie Funktionen zum Weitergeben von Fotos, für Informationen zu den Fotos oder zum Bewerten zu finden.

Fotos sichten und bewerten

Wie bereits erwähnt, finden Sie Ihre neu importierten Bilder unter dem Eintrag „Importe“ in der Seitenleiste der Fotos-App. Dort sichten Sie sie Bild für Bild. Ihre Bilder werden von der Fotos-App nach dem Aufnahmedatum und der Aufnahmezeit automatisch sortiert aufgelistet. Um ein Foto zu betrachten, genügt ein Mausklick. Zum Vergrößern des Fotos bewegen Sie den links oben in der Symbolleiste befindlichen Schieberegler mit der Maus nach rechts. Falls Sie ein Trackpad verwenden, ziehen Sie auf dem Trackpad Daumen und Zeigefinger auseinander, um in das Bild zu zoomen.

Zum Löschen eines Fotos betätigen Sie die Lösch-/Rückschritt-Taste und bestätigen das Löschen mit der Eingabe-Taste. Gefällt Ihnen das Foto, klicken Sie rechts oben auf das Herz-Symbol. Um die Aufnahmedaten einzusehen, blenden Sie mit dem kleinen Info-Symbol („i“) links oben das Informationen-Fenster ein. Möchten Sie zum nächsten Foto blättern, klicken Sie auf die rechte Pfeiltaste oder wischen auf dem Trackpad mit zwei Fingern nach links.

Ihre gelöschten Fotos finden Sie in der Seitenleiste – mithilfe des Eintrags „Zuletzt gelöscht“. Dort können Sie diese mit dem Schalter „Alle löschen“ endgültig in den Papierkorb legen oder mit „Wiederherstellen“ gegebenenfalls in die ursprünglichen Alben zurücklegen. Falls Sie den Papierkorb der Fotos-Mediathek nicht selbst löschen, werden die enthaltenen Fotos, dreißig Tage nachdem Sie diese in den „Abfall“ gelegt haben, automatisch gelöscht. Die mit einem Herz als gut bewerteten Fotos werden übrigens unter „Favoriten“ aufgelistet.

Fotos organisieren

Da die Fotos-App nicht – wie iPhoto – automatisch „Ereignisse“ anlegt, denen Sie dann nur noch die passenden Namen geben müssen, sollten Sie dies selbst in die Hand nehmen. Dazu wechseln Sie zum Eintrag „Importe“ und wählen die zusammengehörigen Fotos einer importierten Fototour aus.

Dazu klicken Sie auf das erste Foto und halten dabei die [Shift]-Taste gedrückt. Dann klicken Sie auf das letzte Foto des jeweiligen Imports. Alle gewünschten Fotos sind nun markiert. Mit dem Befehl „Neues Album aus Auswahl“ im Menü „Ablage“ erstellen Sie das neue Album. Es erscheint sofort an erster Stelle unter „Meine Alben“. Dort geben Sie dem Album noch einen aussagekräftigen Namen.

Über das kleine Info-Symbol blenden Sie das Info-Fenster eines Fotos ein. Dort wird Ihnen z.B. der Standort der Aufnahme angezeigt. (Bild: Screenshot)

Falls gewünscht, fügen Sie die importierten Fotos beziehungsweise eine Auswahl davon einem bereits bestehenden Album hinzu, um auf diese Weise Alben mit bestimmten Fotomotiven zusammenzustellen. Dies können Bilder von einem bestimmten Ort sein, etwa von einer Tierart im Zoo. Dazu wählen Sie die Fotos wie beschrieben oder einzeln per Mausklick aus und öffnen mit der sekundären Maustaste das Kontextmenü. Hier wählen Sie den Befehl „Hinzufügen zu“ und anschließend das passende Album oder den Eintrag „Neues Album“.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Fotos mit der Lösch-/Rückschritt-Taste entfernen, löschen Sie diese nicht aus der Fotomediathek, sondern nur aus dem entsprechenden Album. Um das Foto umgehend und ohne Nachfrage zu löschen, nutzen Sie die Tastenkombination [cmd] + [Lösch-/Rückschritt]. Das Foto finden Sie dann nur noch unter „Zuletzt gelöscht“ in der Seitenleiste.

Fotos suchen

Eines der Highlights der Fotos-App von macOS ist die neue Suchfunktion. Diese ermöglicht neben der Suche nach dem Albumtitel, dem Fotonamen und mit Schlagworten auch die Suche über Bild- und Mustererkennungen. Diese Funktion ist allerdings noch lückenhaft und geht wenig ins Detail. So findet die Fotos-App zwar Bilder mit „Blumen“ und sogar „Rosen“, Fotos mit Magnolien oder Kamelien aber nicht. Auch findet das Programm Fotos von Elefanten, aber nicht von Mammuts.

Geben Sie den oder die Suchbegriffe rechts oben ins Suchfeld ein. Ganz oben im Suchergebnis unter „Kategorie“ werden alle Fotos aufgelistet, in denen die Bilderkennung das Muster oder Motiv erkennen konnte.

Geotagging Fotografieren Sie mit dem iPhone oder iPad, dann werden in der Regel mit den Fotos auch die geografischen Daten – also der Aufnahmeort – gespeichert. Dasselbe gilt, falls Sie eine Digitalkamera mit GPS-Funktion oder auch eine DSLR-Kamera besitzen, an die ein GPS-Empfänger angeschlossen ist. Die Fotos-App ist in der Lage, diese geografischen Informationen auszulesen. Wollen Sie herausfinden, welche Fotos in Ihrer Fotomediathek geografische Informationen enthalten, wählen Sie in der Seitenleiste unter „Mediathek“ den Eintrag „Orte“. Anschließend erscheint eine Karte, auf der die Miniaturen und die jeweilige Anzahl der Fotos eines bestimmten Ort angezeigt werden. Die geografische Informationen lassen sich ändern. Außerdem können Sie Fotos hinzufügen, welche diese nicht besitzen. Wählen Sie dazu das Foto oder die Fotos in der Fotomediathek aus und öffnen Sie das Fenster „Informationen“ mit der sekundären Maustaste oder das kleine Infosymbol rechts oben. Im Fenster „Informationen“ klicken Sie auf „Ortsangabe hinzufügen“ und geben den Ort – am besten die genaue Adresse – ein. Die Fotos-App sucht diesen und ergänzt die Bilder mit den geografischen Daten.

Fotos verschlagworten Wie im Artikel bereits dargestellt verfügt die Fotos-App über eine Mustererkennung, welche die Suche nach Motiven wie „Blume“ oder „Elefant“ ermöglicht. Ergänzend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bilder zu verschlagworten. Die Verschlagwortung nehmen Sie mit dem Schlagwort-Manager vor, den Sie im Menü „Fenster“ aufrufen. Hier können Sie Ihren Fotos per Mausklick einzelne oder auch mehrere Schlagworte hinzufügen. Mithilfe des Schalters „Schlagwörter bearbeiten“ geben Sie neue Schlagworte ein oder ändern bestehende. Je genauer Sie Ihre Schlagworte formulieren und je mehr Schlagworte sie bei der Suche kombinieren, desto genauer werden dann die Suchergebnisse.

Der Aufbau der Fotos-Mediathek Auch wenn die Fotos-Mediathek im Finder als „normale“ Datei anzeigt wird, so ist sie es in Wirklichkeit nicht. Stattdessen handelt es sich um eine Art Container – bei macOS „Bundle“ genannt – in welchem sich selbst zahlreiche Ordner und Dateien befinden. Um einen Blick in das Bundle zu werfen, wählen Sie die Fotos-Mediathek aus und öffnen mit der sekundären Maustaste das Kontextmenü. Dort wählen Sie den Befehl „Paketinhalt anzeigen“. Nun werden alle Ordner und Dateien anzeigt, die sich im Bundle befinden. Ihre Originalfotos finden Sie im Unterordner „Masters“ – und zwar nach Jahren und Aufnahmedatum sortiert. Bitte ändern Sie an den Namen des Ordners, der Dateien und der gesamten Ordnerstruktur nichts! Löschen Sie dort keine Dateien und fügen Sie auch keine neuen hinzu. Ansonsten droht Datenverlust und die Mediathek lässt sich unter Umständen von der Fotos-App nicht mehr öffnen.

Die iCloud-Fotomediathek Falls Sie es wünschen, können Sie Ihre gesamte Fotomediathek in die iCloud übertragen. Damit steht sie Ihnen auf allen Ihren Macs, iPhones und iPads zur Verfügung. Änderungen, die Sie auf Ihren unterschiedlichen Geräten vornehmen, werden automatisch übernommen. Allerdings gibt es auch Einschränkungen: So können Sie nur eine Fotomediathek, und zwar Ihre System-Fotomediathek in iCloud, hochladen. Zudem ist natürlich der Speicherplatz beschränkt. Besitzen Sie eine große Fotomediathek, müssen Sie Speicherplatz hinzukaufen. Zu guter Letzt müssen Sie auf jedem Mac, iPod oder iPhone mit derselben Apple-ID angemeldet sein.

Apple Fotos Inzwischen bietet die Fotos-App von Apple nicht nur die Möglichkeit Bilder zu verwalten, sondern auch viele praktische Funktionen. So lassen sich Fotos durch Erweiterungen von Dritterhersteller-Apps bearbeiten.

Workshop: Wichtige Bearbeitungsfunktionen zielführend einsetzen

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 1: Wählen Sie in der Fotos-App das entsprechende Album und anschließend das gewünschte Bild aus. Mit nur wenigen Mausklicks können Sie schon jetzt die ersten schnellen Bearbeitungen vornehmen.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 2: Wenn Sie ein Foto hochkant aufgenommen haben und Ihre Kamera dies nicht automatisch korrigiert hat, dann klicken Sie rechts oben in der Titelleiste auf das Symbol „Drehen“ (Rechteck mit Pfeil).

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 3: Falls Sie keine Zeit haben, das Foto im Detail zu bearbeiten, überlassen Sie die Arbeit der Fotos-App. Klicken Sie auf das Symbol „Zauberstab“, versucht das Programm das Foto zu verbessern – allerdings mit wechselndem Erfolg.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 4: Um das Foto selbst zu bearbeiten, klicken Sie auf den Schalter „Bearbeiten“ rechts oben. Sie haben drei Möglichkeiten: Die Belichtung und Farbe etc. anpassen, „Filter“ wählen oder das Foto zuzuschneiden und gerade auszurichten.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 5: Klicken Sie auf „Beschneiden“. Hier können Sie mit dem Schalter „Autom.“ unten rechts das Foto von der Foto-App gerade ausrichten lassen. Ansonsten ziehen Sie es über die Skala rechts nach oben oder unten.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 6: Mit Filtern verleihen Sie Ihren Fotos einen passenden Look. Klicken Sie dazu auf den Schalter „Filter“ und dann auf einen der vorhandenen Einträge – von „Bunt“ über „Dramatisch“ bis „S/W“.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 7: Detaillierte Anpassungen nehmen Sie mit dem Schalter „Anpassen“ vor. Mit der Einstellung „Licht“ ändern Sie die Belichtung und mit „Farbe“ und „Schwarzweiß“ die Farbgebung.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 8: Den Weißabgleich passen Sie unter dem entsprechenden Eintrag mit dem Schieberegler, das Aufklappmenü oder auch der kleinen Pipette an. Klicken Sie auf die Pipette und suchen Sie einen möglichst neutralen Grauton.

Die Fotos-App im Einsatz: So haben Sie die Apples Fotostudio voll im Griff (Bild: Screenshot) Schritt 9: Das Histogramm finden Sie unter „Tonwerte“. Verschieben Sie die vertikalen Striche, um die Über- oder Unterbelichtung anzupassen. Bei allen Einstellungen können Sie mit „Auto“ auch der Fotos-App die Arbeit überlassen. 1 /9

Workshop: Fotos ansprechend präsentieren und weitergeben