06.11.2018 - 12:45 Uhr Geschrieben von Mac Life



06.11.2018 - 12:45 Uhr Geschrieben von Mac Life

Perfekt präsentiert: Mit Designer 3 erstellen Sie Ihr persönliches Fotobuch intuitiv, schnell und garantiert ohne Gestaltungsfehler. (Bild: fotobuch.de)

Mit der ausgereiften Software Designer 3 von fotobuch.de wird die Gestaltung zum Kinderspiel und Gestaltungsfehler gehören endlich der Vergangenheit an. Der integrierte Gestaltungs­assistent und das intuitive SmartLayout sorgen für eine perfekte Gestaltung im Handumdrehen. Wir stellen Ihnen die neue Software von fotobuch.de ausführlich vor und zeigen, welche spannenden Funktionen sie zu bieten hat.

Als weltweit erster Anbieter hat die Fomanu AG (fotobuch.de) die Fotobranche vor über 15 Jahren mit ihrer Idee geprägt und nachhaltig verändert. Heute sind Fotobücher ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden. Jetzt verspricht das Unternehmen nichts weniger, als das Fotobuch noch einmal neu erfunden zu haben – besser gesagt: den bisher langwierigen, zeitraubenden Weg hin zum bestellfertigen Projekt. Mit Designer 3 [Jetzt gratis im Mac App Store laden] kann nun jeder die Zukunft der Fotobuch-Gestaltung selbst erleben. Dabei muss der Spagat geschafft werden, sowohl Fotobuch-Pioniere als auch Gestaltungsprofis zufriedenzustellen.

Designer 3 überzeugt besonders dank SmartLayout und einer Fülle an kreativen Vorlagen.

Wer ein Fotobuch zum ersten Mal gestaltet oder wenig Zeit hat, möchte vor allem schnell perfekte Ergebnisse sehen: Fotos und Vorlage auswählen, fertig! Um den Rest soll sich die Software kümmern. Besonders anspruchsvolle Anwender wollen dagegen jede Seite selbst mit viel Liebe zum Detail aufwendig gestalten. Für beide ist Designer 3 tatsächlich die beste Wahl, Anfänger müssen sich keine Gedanken um Gestaltungsfehler machen, während Profis sich zu 100% verwirklichen können.

Nach dem Start der Software wählen Sie aus, ob der Gestaltungsassistent das Layouten übernehmen soll, oder ob Sie sich lieber selbst um die Gestaltung kümmern möchten. Im Gegensatz zu den „Assistenten“ anderer Hersteller sind die Fotobücher, die Designer 3 vollautomatisch erstellt, auf höchstem Niveau gelayoutet und auch tatsächlich bestellfertig. Schlecht zugeschnittene Fotos mit abgeschnittenen Köpfen findet man hier ebenso wenig wie Hochkantfotos, die fälschlicherweise im Querformat platziert wurden. Zudem sorgt ein abwechslungsreiches Seitenlayout dafür, dass das Ergebnis wirkt, als hätten Sie viele anstrengende Stunden in Ihr Fotobuch investiert.

Hochformat gestalten und Querformat bestellen? Was bislang unmöglich schien, ist mit Designer 3 endlich Realität. Mit nur drei Klicks können Sie das Format eines komplett gestalteten Fotobuchs jederzeit verändern. Die ausgereiften Algorithmen in Designer 3 lassen selbst Profis staunen – das Ergebnis ist beeindruckend. Dennoch sollten Bildausschnitte zur Sicherheit kurz geprüft werden.

Gut zu wissen: Die ausgefeilten Algorithmen in Designer 3 laufen zu 100% lokal auf Ihrem PC und nicht in einer Cloud. Ihre Daten bleiben da, wo sie hingehören: bei Ihnen.

Wirklich durchdacht

Der Aufbau des Programms ist selbsterklärend. Auf der linken Seite finden Sie die Foto-Sidebar, von der aus Sie Bilder auf die Arbeitsfläche in der Mitte ziehen. Rechts davon ist die Kreativ-Sidebar mit Reitern für Layouts, Hintergründe, Vorlagen, Illustrationen und Wikipedia.

Gestalten Sie etwa ein Fotobuch zu Ihrem Venedig-Urlaub und möchten Sie einige Informationen zur Lagunenstadt in einer Textbox hinzufügen, geben Sie den Begriff Venedig einfach im Textfeld ein. Sofort blendet Ihnen Designer 3 Informationen, Karten und Fotos ein, die Sie per Drag & Drop in Ihr Fotobuch ziehen können. Haben Sie in den Exifdaten Ihrer Fotos GPS-Informationen gespeichert, müssen Sie noch nicht einmal suchen. Dann nämlich blendet das Programm die Zusatzinformationen automatisch ein.

Designer 3 bietet Ihnen für die Gestaltung Ihres Fotobuchs einen riesigen ­Fundus an professionell gestalteten Vorlagen, Hintergründen, Stickern und Illustrationen an. Dabei werden die Daten erst dann ­heruntergeladen, wenn Sie sie auf Ihr... (Bild: fotobuch.de)

SmartLayout & Profitools

Wie gewohnt stehen Ihnen in der Designer 3 Software vorgefertigte Seiten-Layouts zur Verfügung, die Sie einfach und unkompliziert mit Fotos und Texten befüllen können. Designer 3 mit SmartLayout kann aber viel mehr: Sie können jederzeit weitere Fotos oder Texte auf der Seite platzieren, ohne die vorhandenen Elemente mühevoll verschieben oder neu anpassen zu müssen. SmartLayout ordnet alles wie von Zauberhand stets perfekt an.

Die Highlights im Überblick Moderne 64-Bit-Software für Windows, Mac und Linux.

Stabil und schnell auch auf älteren Computern.

Integrierter Gestaltungsassistent für Fotobücher und Kalender, der auf Wunsch die komplette Gestaltung des Fotobuchs übernimmt und ein bestellfertiges Ergebnis liefert.

Besonders einfache Gestaltung dank SmartLayout.

Viele Tausende Vorlagen, Sticker und Hintergründe verfügbar.

Professionelle Bildoptimierung „Perfectly Clear“ kostenlos verfügbar.

Original Duden Rechtschreib- und Grammatikprüfung gratis an Bord.

Voller Zugriff auf Wikipedia über Kreativ-Sidebar.

Express-Produktion (24 Stunden) aller Produkte ohne Aufpreis.

Profis und ambitionierte Gestalter können SmartLayout mit einem Klick auf das Glühbirne-Symbol deaktivieren, wodurch neue Funktionen und professionelle Tools wie Raster, interaktive und feste Hilfslinien, erweiterte Textbearbeitung, Textumfluss, mehrspaltige Texte und verschiedene weitere Optionen aktiviert werden. Die exklusiv lizenzierten Plug-ins zur leistungsstarken Bildoptimierung von Perfectly Clear sowie zur Rechtschreibprüfung aus dem Hause Duden stehen Anwendern grundsätzlich zur Verfügung.

• Designer 3: Hier laden Sie kostenlos die Mac-Version im App Store

Fazit

Die Software ist ausgereift, stabil, schnell und begeistert mit wirklich cleveren Funktionen! Deshalb ist Designer 3 der Geheimtipp sowohl für Anfänger als auch für anspruchsvolle Profis.