Fit ins neue Jahr mit der Apple Watch: Diese beiden Funktionen sorgen sich um Ihre Gesundheit

Es ist zu laut!

Auf neueren Modellen der Apple Watch finden Sie mit watchOS 6 die neue Noise-App. Diese zeigt Ihnen etwa auf Konzerten den aktuellen Lautstärkepegel an und kann Sie bei einem zu hohen Pegel warnen, damit Ihre Ohren gesund bleiben. Standardmäßig wird eine Warnung ab 90 Dezibel verschickt. In der Watch-App ändern Sie dies im Reiter „Meine Uhr“ unter „Noise“. Dort können Sie zwischen keiner Warnung, bei 80, 85, 90, 95 oder 100 Dezibel wählen.

Aktivitätstrends einsehen

Seit 2015 misst die Apple Watch die Aktivität der Nutzer. Werte wie verbrannte Kalorien, Trainingsminuten, Stehstunden, Stehminuten, zurückgelegte Strecken und mehr werden dazu aufgezeichnet und in der Health-App gesichert.

In iOS 13 und watchOS 6 bringt Apple mehr Kontext in Ihre Werte und zeigt Ihnen auch Trends zur Ihrer persönlichen Fitness an. Dadurch können Sie einsehen, ob sich Ihr Fitnesslevel verbessert, gehalten oder verschlechtert hat.

Um Ihre persönlichen Trends einzusehen, öffnen Sie die Aktivität-App auf dem iPhone. Dort finden Sie den neuen Reiter „Trends“ am unteren Bildschirmrand. Anhand der Pfeile neben den Werten können Sie ablesen, wie sich Ihre Werte in den letzten 90 Tagen verändert haben.



