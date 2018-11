(Bild: Hersteller)

Mit „Mimeo Photos“ gibt es noch eine weitere App, die als Alternative zu Apples Fotodruck-Service bereitsteht. Die Bilder werden aus den USA geliefert. Sie zahlen 20 US-Dollar für den Versand, unter dem Strich aber nicht wesentlich mehr als für die Produkte bei Apple. Das liegt daran, dass die Produkte ebenfalls in US-Dollar abgerechnet werden. Diese Erweiterung erhält deshalb fälschlicherweise einige negative Wertungen. Entsprechend haben wir sie trotzdem berücksichtigt und ein Auge zugedrückt. Ihrer Erfahrungen interessieren uns natürlich.

Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass wir noch weitere Alternativen für den Fotodruck aus der Fotos-App heraus recherchiert haben. Alle (auch die beiden hier genannten) sind entweder in der Druckqualität oder in der Bedienbarkeit und im Funktionsumfang aber nicht ganz so toll wie Apples eigene Lösung. Warten hilft an dieser Stelle womöglich, und Updates der Erweiterungen im Blick haben.