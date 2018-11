16.11.2018 - 11:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



16.11.2018 - 11:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

iPhone und Apple Watch – die zwei gehören einfach zusammen. Ein Apple Watch benötigt stets ein iPhone zur Einrichtung und Verwaltung. Dies hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Apps müssen beispielsweise nicht über das kleine Display installiert werden und komplexe Einstellungen erfolgen ebenfalls via iPhone. Auch sonst bietet die Geräte-Kombination interessante Möglichkeiten. So kann ein iPhone auch eine Apple Watch entsperren.

Die Apple Watch zu entsperren, war vor einiger Zeit noch sehr fummelig. Seither hat Apple die Größe des Eingabefelds zwar angepasst, aber die Eingabe – gerade auf dem kleineren Modellen – kann dennoch so manche Mühe erfordern, wenn die Finger etwas nicht das nötige Feingefühl aufweisen. Glücklicherweise gibt es eine einfachere Methode für die Nutzer. Denn es ist genauso möglich, dass Sie auch mit Ihrem iPhone Ihre Apple Watch entsperren könne, sodass eine Codeeingabe am Handgelenk überflüssig ist. Sobald Sie Ihr iPhone in der Nähe der Apple Watch mit einem Code, Touch ID oder Face ID entsperren, wird gleichzeitig auch Ihre Watch entriegelt. Allterdings ist noch eine kleine Einstellung vorab notwendig.

So entsperren Sie die Apple Watch per iPhone

Das Feature aktivieren Sie ganz einfach, indem Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone öffnen und den Reiter „Meine Uhr“ auswählen. Tippen Sie dann auf den Eintrag „Code“. Ziehen Sie nun den Regler neben „Mit iPhone entsperren“ nach rechts. Wechseln Sie zur Apple Watch und geben Sie danach Ihren Entsperrcode ein. Ab sofort wird die Apple Watch entsperrt, wenn auch das iPhone entsperrt wird.

