iOS 13: So installieren Sie neue Schriften auf dem iPhone und iPad

Neue Schriften installieren

Mit den neuen Betriebssystemen für iPhone und iPad fügte Apple erstmals die Möglichkeit hinzu, dass Sie eigene Schriftarten in Mail, Keynote, Pages, Numbers und Co. verwenden können. Installation erfolgt dabei einfach via App Store. Dort bietet zahlreiche Entwickler Schrift-Apps an. Wir empfehlen Ihnen Adobes „Creative Cloud“-App, die mit 17.000 Schriftarten für Abonnenten sowie 1.300 kostenfreien Schriften aufwartet.

Die App „Font Diner“ stellt ebenfalls eine gute Wahl dar. Hier suchen Sie sich eine beliebige Schriftart aus und tippen in der rechten oberen Ecke auf „Activate“. Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Fingertipp auf „Agree“ und tippen Sie dann auf „Installieren“. Schon können Sie die neue Schriftart in verschiedenen Apps verwenden.

Schriften verwalten & entfernen

Zusammen mit der neuen Möglichkeit neue Schriften für Apps zu verwenden, kann es schnell passieren, dass die Auswahl auf Ihrem Gerät zu groß wird oder dass Sie eine bestimmte Schrift nicht mehr benötigen. In diesem Fall rufen Sie „Einstellungen > Allgemein > Schriften“ auf. Dort sehen Sie sämtliche installierte Schriftarten. Mit einem Wisch nach rechts können Sie sie einfach entfernen. Möchten Sie mehrere löschen, dann tippen Sie auf „Bearbeiten“ und treffen eine Auswahl. Danach tippen Sie auf „Entfernen“. Mit einem Tipp auf eine Schriftart können Sie sich aber auch weitere Informationen sowie eine Vorschau anzeigen lassen. Zusätzlich können die Schriftart auch von hieraus löschen, indem Sie oben rechts auf „Entfernen“ tippen.

