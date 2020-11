Überschrift

Du möchtest dein iPhone XR bei eBay Kleinanzeigen verkaufen? Dann schreibt das auch so. Oft werden Angebote nicht gefunden oder übersehen, weil die Überschrift unzureichend ausfällt. Als Suchender kannst du dadurch sicher ein Schnäppchen machen, aber als Verkäufer kommt dir dies alles andere als gelegen. In der Überschrift kannst du deinen Artikel mit rund 70 Zeichen kurz und prägnant beschreiben. Auf Mängel solltest du erst in der Beschreibung eingehen, aber ein Hinweis auf den Zustand sei erlaubt. Beispiel? „iPhone XR, 64 GB, blau, neuwertig mit Zubehör“.