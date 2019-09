02.09.2019 - 09:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.09.2019 - 09:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachrichten kann man ganz schnell finden (Bild: CC0)

Wer statt Drittanbieter-Apps wie WhatsApp, Telegram und Co. lieber auf Apples eigene Nachrichten-App samt iMessage setzt, dessen Chats sind ebenfalls gefüllt mit zahlreichen Nachrichten. Um dort gezielt nach einzelnen Mitteilungen zu suchen und diese auch schnell zu finden, kann man gleich auf zwei Suchmöglichkeiten zurückgreifen – im System und in der App. Beide Varianten möchten wir Ihnen kurz näherbringen.

Die manuelle Suche nach einer bestimmten Nachricht kann äußerst mühsam sein – vor allem, wenn man den Zeitraum nicht eingrenzen kann. Glücklicherweise spendiert uns Apple unter iOS gleich zwei Möglichkeiten, um eine bestimmte Nachricht schneller zu finden. Dazu kann man sowohl einzelne Worte, Phrasen oder ähnliches verwenden.

Nachrichten direkt in der App suchen

Öffnen Sie zunächst die Nachrichten-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Wenn Sie sich in einem Chat befinden, dann kehren Sie bitte mit einem Tipp auf das „<"-Symbol oben links zurück zur Chatübersicht zurück. Wischen Sie dort von oben nach unten, um die Suchmaske anzuzeigen. Dort können Sie nun ein Wort, einen Wortgruppe oder andere Phrasen eingeben. Direkt darunter werden Ihnen bereits bei der Eingabe passende Chats und Nachrichten präsentiert. Wählen Sie dort das passende Ergebnis aus.

Die systemweite Suche nutzen

Seit iOS 10 ist eine systemweite Suche tief in das iPhone- und iPad-Betriebssystem integriert. Diese Suche erlaubt auch das Finden von bestimmten Nachrichten. Dazu wischen Sie in einer beliebigen App vom oberen Bildschirmrand nach unten. Gleich oben wird Ihnen dann eine passende Suchmaske angeboten. Geben Sie auch hier eine Schlüsselphrase oder ein bestimmtes Wort ein. Hier werden Ihnen jedoch deutlich mehr Suchergebnisse geboten, da auch andere Apps durchsucht werden. Diese Art der Suche empfiehlt sich daher nur, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Nachricht in der Nachrichten-App oder über einen anderen Messenger geschickt haben.

