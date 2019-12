Sie deaktivieren Sie „Häufig besuchte Websites“ in Safari am iPhone

Tipp

Wenn wir mit unseren Geräten täglich im Internet surfen, dann steuern wir natürlich oftmals die selben Webseiten an, um uns über Neuigkeiten zu informieren. Apple hat sich daher überlegt in neuen Tabs und Fenstern von Safari neben den Favoriten auch die am häufigsten besuchten Webseiten abzulegen. Dies macht das Aufrufen natürlich äußerst bequem, ist aber nicht von jedem Nutzer gleichermaßen erwünscht.