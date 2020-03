Datenabgleich: So halten Sie Ihre Bücher, Lesezeichen und Notizen in iBooks synchron

Tipp

eBooks sind klasse. Sie sind oftmals günstiger und nehmen keinen zusätzlichen Platz auf Reisen weg, da Sie sich einfach auf dem iPhone oder iPad abrufen und lesen lassen. Damit Sie nicht nur stets Ihre Bücher dabei haben, sondern auch exakt an der Stelle weiterlesen können, an der Sie zuletzt auf einem anderen Gerät aufgehört haben, lässt Sie Apples Bücher-App Ihre Daten via iCloud synchronisieren.