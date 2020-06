Corona-Warn-App: So kannst du deine Daten schützen

Gemeinsam mit Google entwickelte Apple eine Schnittstelle zur Kontaktverfolgung, die man bereits mit iOS 13.5 einführte. Dabei tauscht dein iPhone via Bluetooth zufällige IDs mit anderen Geräten aus. Sollte eine Kontaktperson mit COVID-19 infiziert sein, dann kann dich eine autorisierte App darüber informieren. Ab sofort steht auch die deutsche Corona-Warn-App im App Store zum Download bereit.

Was bringt die Corona-Warn-App eigentlich?

Grundsätzlich dient die neue Anwendung zur Kontaktverfolgung, sodass man Infektionsketten nachverfolgen kann. Dies geschieht in der Regel via Bluetooth und klappt dank enger Kooperation zwischen Apple und Google auch plattformübergreifend zwischen iOS- und Android-Geräten. Ortsdaten sollen dabei nicht erfasst werden. Vielmehr tauschen die Geräte unter einander anonym IDs aus. Sollte eine Kontaktperson infiziert sein, kann man dies melden und alle Personen der Kontaktkette werden informiert, dass man mit einer infizierten Person in Kontakt kam. Völlig anonym soll dies laut dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sein.

So kannst du das Tracking nachträglich unterbinden

Solltest du nicht wollen, dass deine Kontaktpersonen anonymisiert auf deinem Gerät gesichert werden, dann kannst du in „Einstellungen > Datenschutz > Bluetooth > COVID-19-Kontaktprotokoll“ das Kontaktprotokoll deaktivieren, verwendete Apps einsehen, Kontakte überprüfen und auch dein bisheriges Kontaktprotokoll löschen. Grundsätzlich wird die Funktion erst aktiv, wenn du eine autorisierte App auf deinem iPhone installiert hast und behältst aber auch dann weiterhin die volle Kontrolle über deine Daten.

Da die Daten ohnehin anonymisiert sind und Apple gemeinsam mit Google die Schnittstelle entwickelte, um den tatsächlichen Zugriff kontrollieren zu können, ist eine Installation der App sicher und natürlich auch sinnvoll für Personen, die viel unterwegs sind.