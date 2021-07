Keine Angst: Wenn du auf ein Chromebook wechselst, musst du nicht komplett umlernen. Viele der Bedienungsschritte werden dir sehr vertraut vorkommen, wenn du bereits ein Smartphone, ein iPad, einen Windows-PC oder ein MacBook benutzt. Warum auch das Rad immer wieder neu erfinden?

So lässt sich ein Chromebook komplett mit der Maus bedienen – die meisten aktuellen Modelle sogar wie ein Tablet am Touchdisplay. Deine Apps startest du wie unter Android oder auf dem iPhone aus dem Launcher. Und wie unter Windows oder auf dem Mac pinnst du häufig genutzte Programme in einem Dock an.

Eines ist jedoch anders – und das ist gut: Du kannst dir eine lange Einrichtung ersparen. Wenn du bereits ein eigenes Google-Konto besitzt, bist du wahrscheinlich in fünf Minuten startklar. Und selbst wenn du zusammen mit deinen Dokumenten umziehst, bist du in zehn bis 15 Minuten fertig.

Die wichtigsten Elemente hast du ebenso schnell versta...