Bildschirmzeit am Mac: So legen Sie Auszeiten fest

So nehmen Sie sich eine Auszeit am Mac

Wie schon am iPhone und iPad können Sie am Mac Sie eine Auszeit nehmen und sich von verschiedenen Apps befreien, sodass diese Sie nicht ungewollt stören. Während der Auszeit können Sie nur zugelassene Apps sowie Telefonanrufe behelligen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen den Eintrag „Systemeinstellungen“ aus. Danach rufen Sie „Bildschirmzeit“ auf und klicken in der Seitenleiste auf „Auszeit“. „Aktivieren“ Sie die Funktion. Darunter können Sie nun eine tägliche Auszeit planen oder für jeden Wochentag individuelle Zeiten festlegen. Um nun auch Apps zu erlauben, rufen Sie links „Immer erlauben“ aus. Setzen Sie nun Haken vor den allen Apps, die Sie auch während Ihrer Auszeit verwenden möchten.

Hinweis: Während einer Auszeit ist Ihr Mac weitestgehend unbenutzbar. Lediglich zugelassene Apps sowie Telefonanrufe (bei entsprechender Verbindung zum iPhone) können genutzt werden.

Kurzfassung:

„Apple-Logo“ anklicken und „Systemeinstellungen auswählen

„Bildschirmzeit“ aufrufen

„Auszeit“ in Seitenleiste anklicken und aktivieren

Wochenplan festlegen

