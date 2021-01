Bildschirmaufnahme am Mac: So einfach erstellst Screenshots und Videos mit macOS Big Sur

Mit macOS Mojave führte Apple ein umfassendes Werkzeug für Screenshots und Bildschirmaufnahmen am Mac ein. Dazu überarbeitete Apple das bisherige Feature komplett und integrierte gleichzeitig die Bildschirmaufnahme als Video, wofür zuvor noch QuickTime notwendig war. Wir möchten dir daher kurz erklären, wie du das neue Bildschirmaufnahme-Werkzeug verwendest.

So erstellst du Screenshots und Videos mit macOS

Seit macOS Mojave vereint Apple Screenshots und Bildschirmaufnahmen zu einer Bedienoberfläche und macht dadurch den Umgang mit dem Werkzeug leichter. Während du bisher einen Screenshot vom gesamten Bildschirm mit der Tastenkombination Befehlstaste (cmd) + (Shift) + (3) einfangen oder über Befehlstaste (cmd) + (Shift) + (4) nur einen Bildbereich auswählen konntest, erweiterte man dies deutlich. Das neue Bildschirmaufnahme-Tool rufst du mit der Tastenkombination Befehlstaste (cmd) + (Shift) + (5) auf.

Bildschirmaufnahmen besser im Griff behalten

Nun erscheint ein neues Menü. Dieses teilt sich in drei Screenshots- und zwei Bildschirmaufnahme-Einstellungen auf. Von links nach rechts sind das: „Den gesamten Bildschirm aufnehmen“, „Ausgewähltes Fenster aufnehmen“, „Ausgewählten Bereich aufnehmen“ für Screenshots. Als Letztes stehen noch Optionen zum Speicherort, Timer und weitere Einstellungen sowie der Button zum Start von Videoaufnahmen zur Verfügung. In „Optionen“ kannst du den Speicherort, den Timer für Videoaufnahmen sowie weitere Einstellungen auswählen.

Entscheidest du dich etwa für „Ausgewähltes Fenster aufnehmen“, klickst du einfach ein Fenster an – sofort wird ein Screenshot erstellt. Eine Vorschau ist kurzzeitig unten rechts verfügbar. Möchtest du hingegen den gesamten Bildschirm als Video aufnehmen, dann klickest du die Option im zweiten Feld an und danach auf „Aufnehmen“. Die Aufnahme beendest du, indem du in der Menüleiste auf das „Stopp“-Icon klickst.

