Beim Energiesparen zahlen Sie drauf: So unwirtschaftlich sind A+++-Geräte. Vielleicht geht es Ihnen ja so wie vielen anderen dort draußen. Wenn Sie neue Elektrogeräte anschaffen, seien es Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen, aber auch andere wie Computer oder Konsolen, dann haben Sie immer auch den Energieverbrauch im Blick. Denn es gibt ja mittlerweile die "Umweltampel“ mit Kategorisierungen des Typs A, B, C, etc. So sehen Sie auf einen Blick, ob Geräte mehr oder weniger Strom verbrauchen. Doch eine neue Auswertung der Preisvergleich-Plattform Idealo, sowie Tests der Stiftung Warentest, präsentierten zuletzt leider schlechte Nachrichten für umweltbewusste „Techies“ und Käufer von Elektrogeräten.

Wie genau ist das Energieeffizienzklassen-Label?

Tatsächlich erhalten Sie mittlerweile beim Kauf von Elektrogeräten immer auch den Hinweis, wie viel Strom die Geräte verbrauchen. Anhand einer Skala, die schon auf den ersten Blick farbliche Unterschiede macht – grün ist besser als gelb, rot oder braun – können Sie einen Kauf anhand eines Kriteriums entscheiden, das vermeintlich der Umwelt hilft. Viele Verbraucher denken aber in erster Linien: Geräte, die weniger Strom verbrauchen, helfen dem eigenen Portmonee.

Ich schreibe vermeintlich, weil es bei dieser Kennzeichnung bei manchen Gerätekategorien ähnliche Schlupflöcher gibt, wie es sie zum Beispiel für Autohersteller bei Abgastests gab. So klagt der Staubsaugerhersteller Dyson gegen die Konkurrenz, weil diese Kunden teilweise mit Stromverbrauchswerten in die Irre führt, die in der Realität nicht zu erzielen sind, sondern nur unter besonderen Testbedingungen.

A+++ spart Strom aber selten Geld

Die von Idealo und Stiftung Warentest berechneten Beispiele lassen sich auch auf andere Gerätekategorien übertragen. Aber der Deutlichkeit halber führen wir die Daten für zwei sehr drastische Beispiele auf. Dabei handelt es sich allesamt um Durchschnittswerte. Es gilt: Je öfter Sie ein Gerät verwenden, desto eher rechnet es sich. Das kann aber trotzdem manchmal Jahre dauern.

Beispiel: Wäschetrockner Kat. Strom/Jahr Preis(12 Monate) A+ 258 kWh 405,79 Euro A++ 211,5 kWh 511,79 Euro A+++ 158 kWh 669,64 Euro (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen) Wie Sie anhand der Tabelle sehen können, zahlen Sie für ein A+-Gerät ca. 264 Euro mehr. Wenn Sie den Trockner 100 Mal im Jahr verwenden, kommen Sie nach neun Jahren auf 265 Euro Ersparnis durch die Stromkosten. Wenn Ihr Gerät denn so lange durchhält.

Beispiel: Staubsauger Staubsauger (Bild: CC0) Kat. Strom/Jahr Preis(12 Monate) A 28 kWh 177,21 Euro A+ 22 kWh 198,96 Euro A++ 16 kWh 246,79 Euro (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen) (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen) Bei Staubsaugern sieht das sogar noch dramatischer aus. Ein A++-Gerät kostet gegenüber einem A-Modell rund 70 Euro mehr. Diese Stromkosten haben sich bei der durchschnittlichen Nutzung erst nach 19 Jahren und 4 Monaten amortisiert.

Beispiel: Monitore Genaue Zahlen zu Monitoren stehen uns leider nicht zur Verfügung, aber ein wenig eigene Recherche zeigt: A++-Geräte von Full-HD-Monitoren kosten im Schnitt knapp 300 Euro. Die verbrauchen dann "nur" 19 kWh pro Jahr an Strom. Aber wenn Sie bereits auf die A+-Klasse ausweichen, bekommen Sie Geräte für teils knapp 100 auch von Markenherstellern wie AOC oder Dell. Die verbrauchen dann 26 kWh im Jahr. Beim Strompreis von 30 Cent pro kWh, sparen Sie bei durchschnittlichem Verbrauch von einem A++-Gerät zu dem A+-Modell 2,10 Euro im Jahr. Die Mehrkosten für die Anschaffung liegen aber bei +200 Euro. Sie würden entsprechend circa 95 Jahre brauchen, um den Mehrpreis zu realisieren. Bei 4K-Monitoren der Klasse A im Vergleich zu Energieeffizienz-Kategorie B ist es nicht ganz so dramatisch. Da haben Sie die höheren Anschaffungskosten bereits nach 16 Jahren drin.

Fazit

Der Anschaffungspreis für energiesparsame Geräte ist oft höher als für „Stromfresser“.

Der Mehrpreis während der durchschnittlichen Lebensdauer von Elektrogeräten rechnet sich in vielen Fällen nicht. Sie lassen sich also in der Regel Umweltbewusstsein etwas kosten, anstatt Geld zu sparen.

Wenn Sie Geld sparen wollen, sollten Sie die Stromkosten nicht als Faktor berücksichtigen, es sei denn natürlich, dass die Geräte, die für Sie in Frage kommen, ähnlich viel kosten.

Wenn Sie der Umwelt etwas Gutes tun wollen, hilft es natürlich, Strom zu sparen.

