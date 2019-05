23.05.2019 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



23.05.2019 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Softwarefehler sind zwar ärgerlich, aber es gibt nichts Schlimmeres, wenn der Fehler die Akkulaufzeit von iPhone oder iPad stark beeinflusst. Sollte ein solches Problem auftreten, dann stehen gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, aber nicht alle sind gleichermaßen effektiv. Daher hat uns ein Anruf beim Apple-Kundensupport auf die richtige Idee gebracht, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Über mehrere Wochen hatten wir ein ungewöhnliches Problem mit einem iPad Pro (10,5 Zoll, 2017). Von über 80 Prozent leerte sich der Akku über Nacht ohne unser Zutun vollständig. Das iPad wurde wieder geladen und das Spiel begann erneut. Ein Neustart half nichts und sorgte nur für wenige Tage für Besserung. Auch das Zurücksetzen über „Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen“ brachte keinen langfristigen Erfolg – obwohl es als „Neues iPad“ eingerichtet wurde. Ein Anruf beim Apple-Support machte uns auf eine interessante Tatsache aufmerksam, die Sie ebenfalls ausprobieren sollen.

iOS-Batterieprobleme mit iTunes beheben

Das Zurücksetzen direkt über das iOS-Gerät hat nämlich ein großes Problem. Die Software wird nicht komplett neu aufgespielt. Daher sollte man einen anderen Weg gehen und stattdessen auf iTunes zurückgreifen. Öffnen Sie zunächst die Einstellungen auf Ihrem Gerät und rufen Sie „(Ihre Apple-ID) > iCloud“ auf. Deaktivieren Sie nun die Funktion „Mein iPhone suchen“ (bzw. „Mein iPad suchen“).

Schließen Sie nun Ihr iPhone oder iPad per Kabel an Ihren Mac (oder PC) an und öffnen Sie iTunes. Wählen Sie nun unterhalb der Musiksteuerung Ihr Gerät aus. Auf der Übersichtsseite klicken Sie nun „iPhone wiederherstellen“ (bzw. „iPad wiederherstellen“) an und folgen Sie der Anleitung. Für Ihr Gerät wird nun die aktuellste Software erneut heruntergeladen und extrahiert, sodass diese komplett neu aufgespielt werden kann. In den meisten Fällen sollten sich hierdurch Batterieprobleme sowie andere Fehler beheben lassen.

Sollte dies nicht funktionieren, dann empfehlen wir Ihnen einen Hardwarecheck bei einem autorisierten Apple Service Provider oder direkt in einem Apple Store. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

