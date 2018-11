08.11.2018 - 11:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die Apple Watch gibt es mittlerweile in zahlreichen Ausführungen. Bei der Serie 4 hat man zwar die Edition-Modelle aus dem Sortiment genommen, aber dafür neue Farben eingeführt. Gemeinsam mit den Bändern werden die Kombinationsmöglichkeiten nochmal größer. Leider verpasst es Apple auf der eigenen Website, dass Nutzer die einzelnen Modelle mit unterschiedlichen Bändern vor dem Kauf ansehen können. Dies lässt sich allerdings anderweitig nachholen ...

Die Apple Watch ist äußerst wandlungsfähig. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten ist der Markt für Armbänder mittlerweile riesig, aber oft gibt es dann ein Problem: Wie sieht die Watch mit dem neuen Band eigentlich aus? Umfassend lässt sich diese Frage natürlich nicht beantwortet, da es einfach zu viele Bänder gibt. Es gibt jedoch eine Website, mit der Sie zumindest verschiedene Apple-Watch-Varianten mit den offiziellen Apple-Armbändern kombinieren können und so vor dem Kauf eine Vorschau auf die Kombination erhalten. Apple bietet dies leider nicht selbst an und zeigt die Armbänder meist nur in einzelnen Kombinationen.

Die Vielfallt der Apple-Watch-Armbänder

Auf MixYourWatch.com können Sie sich unterschiedlich Watch-Modelle mit den meisten Apple-Armbändern zusammenstellen. Leider ist die Seite nicht mehr ganz aktuell, sodass beispielsweise nicht die neuen Design der Apple Watch Series 4 zu sehen sind. Auch diverse Armbänder (Nike Sportbänder, Pride Edition sowie Milanaise Gold) fehlen auf der Website. Dennoch lässt sie einen interessanten Blick in die Vielfalt der Apple Watch zu und kann Sie zu interessanten Kombinationen inspirieren, die Sie vielleicht so nicht erwartet hätten.